Aidez un petit corps à sauver un organisme ressemblant à une tête plein d’air, d’une fuite qui menace sa vie. Explorez leur monde de style Metroidvania et surmontez des énigmes environnementales difficiles pour trouver la clé de la survie de la tête.

Airhead a été annoncé pour la Switch en 2020, et nous attendons le jeu depuis lors. Le jeu est déjà sorti sur d’autres plateformes, mais il semble que les propriétaires de Nintendo Switch auront enfin leur tour dans un avenir proche. Selon l’eShop de la console hybride, Airhead arrivera le 7 juin 2024 au prix de 19,99€.

Airhead est une aventure à travers un monde tentaculaire et interconnecté, où vous devez explorer, évoluer et surmonter des énigmes complexes pour réussir. Vous incarnez Airhead, un petit corps ainsi qu’un organisme rond et gonflé : Head, qu’il utilise comme tête. Et tandis que Head se dégonfle lentement mais sûrement, vous avez une chance de lui sauver la vie. Pour ce faire, vous devez utiliser des réservoirs d’air pour garder Head gonflée pendant que vous explorez le monde d’Airhead, de style Metroidvania, à la recherche de capacités et d’améliorations étonnantes qui vous permettront de débloquer de nouvelles zones et de résoudre des énigmes. Au cours de votre aventure, il vous appartiendra de découvrir le véritable lien entre Head, les réservoirs d’air et la technologie qui jonche le monde, afin que vous puissiez sauver Head à tout prix.

EXPLORATION

Trouver son chemin dans le monde de Airhead n’est pas toujours facile. Vous devez braver des cavernes sombres, des structures anciennes et d’autres endroits mystérieux pour sauver Head. En cours de route, vous découvrirez de nouvelles capacités, de nouvelles zones et de nouveaux puzzles, et si vous allez encore plus loin, qui sait ce que vous trouverez dans les recoins cachés du monde.

PUZZLES

En explorant, vous rencontrerez de nombreuses énigmes qui utilisent l’environnement, d’étranges créatures et de vieilles technologies pour mettre votre logique et votre créativité à l’épreuve. Le monde est complexe, rien n’est ce qu’il semble être, et vous devez maîtriser les nombreuses capacités d’Airhead si vous voulez avoir une chance de sauver Head.

AMITIÉ

Airhead et Head doivent travailler ensemble pour atteindre leur objectif, et au fil du temps, leurs liens et leurs capacités se développeront. Que ferez-vous pour préserver leur camaraderie ? Et lorsque l’impact de vos choix se fera sentir, êtes-vous prêt à assumer les conséquences du sauvetage d’un ami ?

HISTOIRE

Un être symbiotique, dépendant de sa propre source d’air, est mis en pièces par une machine d’origine inconnue. Incomplet, l’organisme ressemblant à une tête est laissé pour mort, car il se dégonfle progressivement. Un corps sans prétention, avec l’instinct d’aider les autres, est témoin de la tragédie. Sans penser aux conséquences, il prend le sort de sa nouvelle tête sur ses épaules, devenant Airhead. Maintenant, Airhead doit compter sur des réservoirs d’air pour maintenir la tête gonflée, pendant qu’elle cherche partout la machine qui a volé la source d’air de Head. Mais cette machine n’est qu’une petite partie d’un tout plus grand, et Head peut tenir une place plus importante dans le grand schéma que Airhead n’aurait jamais pu l’imaginer.