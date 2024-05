Idea Factory vient d’annoncer le report indéterminé de la trilogie Hyperdimension Neptunia Re;Birth sur la console Nintendo Switch pour les marchés occidentaux. Les titres concernés incluent Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 Sisters Generation, et Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation.

Malgré l’anticipation élevée parmi les fans, la société n’a pas fourni de raisons spécifiques pour ce retard. NIS America, le distributeur occidental, a simplement mentionné que les jeux sont « reportés jusqu’à nouvel ordre ». Les joueurs devront attendre des informations supplémentaires qui seront communiquées ultérieurement.

Il est important de souligner que ce retard affecte uniquement les sorties en Amérique du Nord et en Europe. En revanche, le Japon reste sur le calendrier prévu, avec les sorties de Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2 Sisters Generation, et Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation toujours fixées au 23 mai. Cela laisse entendre que les problèmes causant le retard en Occident ne concernent pas le marché japonais, où la trilogie est attendue avec impatience.

Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 est un jeu de rôle japonais (JRPG) développé par Idea Factory en collaboration avec Compile Heart et Felistella. Il s’agit d’une version remaniée et améliorée du premier jeu « Hyperdimension Neptunia », sorti à l’origine sur PlayStation 3. « Re;Birth 1 » a été lancé sur la PlayStation Vita en 2013 au Japon, avant d’être rendu disponible en Occident en 2014, et a ensuite été adapté pour Windows via Steam, élargissant ainsi sa disponibilité.

Le jeu se déroule dans le monde fictif de Gamindustri, parodiant l’industrie du jeu vidéo, où quatre déesses (CPU) règnent sur quatre royaumes qui représentent les principales consoles de jeux vidéo de l’époque. Les joueurs suivent Neptune, la déesse de Planeptune, qui après une bataille contre les autres CPU, tombe sur Terre et perd la mémoire. Neptune, accompagnée de nouveaux amis qu’elle rencontre en chemin, entreprend un voyage pour découvrir ce qui lui est arrivé, récupérer sa mémoire et sauver Gamindustri d’une crise menaçante.

Hyperdimension Neptunia Re;Birth 2: Sisters Generation est un jeu de rôle japonais (JRPG) développé par Compile Heart et Felistella, en tant que remake du deuxième jeu de la série « Hyperdimension Neptunia », originellement sorti sur PlayStation 3. Cette version remaniée a été lancée pour la PlayStation Vita en 2014, puis adaptée pour Windows via Steam, offrant une expérience améliorée et élargie par rapport à l’original.

Situé dans le monde fictif de Gamindustri, « Re;Birth 2 » se concentre sur les sœurs des CPU (Candidate CPU), qui sont les jeunes sœurs des déesses régnant sur les quatre royaumes du jeu, chacun parodiant les grandes entreprises de l’industrie du jeu vidéo. L’histoire débute lorsque les déesses sont capturées par l’organisation maléfique Arfoire, laissant Gamindustri dans une période de crise. Les joueurs suivent Nepgear, la sœur de Neptune et la protagoniste de ce volet, dans sa quête pour sauver sa sœur et les autres déesses, restaurer l’ordre dans Gamindustri et combattre la menace d’Arfoire.

« Re;Birth 2 » conserve l’humour et les références à la culture du jeu vidéo caractéristiques de la série, tout en introduisant de nouvelles mécaniques et améliorations. Le système de combat au tour par tour a été affiné, offrant plus de stratégies et options avec l’ajout des personnages Candidate CPU. Le jeu propose également un système de recrutement où les joueurs peuvent recruter des personnages non-joueurs pour les aider dans leur quête.

Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3: V Generation est un jeu de rôle japonais (JRPG) développé par Compile Heart et Felistella, et il sert de remake amélioré de « Hyperdimension Neptunia Victory », initialement sorti sur PlayStation 3. Cette version revisite le troisième volet de la série avec des améliorations significatives et a été lancée pour la PlayStation Vita en 2014, avant d’être également adaptée pour Windows via Steam.

L’histoire de « Re;Birth 3: V Generation » transporte la protagoniste Neptune dans une dimension alternative et dans le passé, à une époque où la technologie et les royaumes de Gamindustri étaient radicalement différents. Neptune se retrouve à l’époque des années 80, une période de changement et d’instabilité pour Gamindustri, où elle doit trouver un moyen de retourner dans sa dimension d’origine tout en aidant les habitants de cette époque à faire face à une nouvelle menace.