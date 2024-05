Forever Entertainment, en partenariat avec Cloudco Entertainment et Polygoat, a annoncé aujourd’hui Care Bears : To The Rescue (Les Bisounours: À la rescousse). Le jeu apparaîtra plus tard en 2024 sur Nintendo Switch. Care Bears : To The Rescue est un jeu de plateforme en 2D pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs en local.

La Doublure d’argent a des problèmes ! Bluster a été occupé à nourrir une mauvaise graine géante pleine de mauvaise énergie. Elle est maintenant en liberté et ses vignes maléfiques font des ravages ! Les Bisounours sont confrontés à l’un des plus grands défis qu’ils aient eu à relever jusqu’à présent ! Ils devront faire équipe et rassembler beaucoup d’énergie bienveillante pour rétablir la paix et le bonheur. Leurs efforts suffiront-ils à vaincre la mauvaise graine géante de Bluster ?

Les Bisounours : To The Rescue est un jeu de plateforme qui se déroule dans l’univers des Bisounours. Il comprend 30 niveaux répartis dans cinq mondes uniques ! Découvrez le jeu en mode solo ou jusqu’à 4 joueurs en mode coopératif local !

Collectez des étoiles, évitez les obstacles, récupérez des autocollants à collectionner et redonnez de la gaieté grâce au pouvoir de votre badge ventral. Rassemblez suffisamment d’énergie bienveillante pour sauver la doublure argentée !

Caractéristiques principales