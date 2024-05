– Le concepteur de masques de Slipknot s’inspire de Shin Megami Tensei V: Vengeance pour créer des masques de démons –

IRVINE, États-Unis – 28 mai 2024 – ATLUS présente aujourd’hui une nouvelle collaboration entre son futur RPG Shin Megami Tensei V: Vengeance et le légendaire groupe de heavy metal Slipknot. Centré sur les masques, ce premier contenu fait partie d’un dyptique de vidéos promotionnelles qui explorent l’ambiance, les thèmes et les éléments visuels communs entre Slipknot et Shin Megami Tensei V: Vengeance, deux forces légendaires semblables et résolument métal.

Dans cette première vidéo, Jim Ojala d’Ojala Productions, le groupe à l’origine de nombre des masques de Slipknot, dévoile le processus de création de trois différents masques basés sur les démons du jeu. Les masques sont des éléments visuels phares de Slipknot et de Shin Megami Tensei V: Vengeance : découvrez comment son équipe et lui-même ont façonné les masques inspirés des démons Gurulu, Daemon et Loup-garou. Suivez les réseaux sociaux ainsi que la chaîne YouTube ATLUS West pour ne pas rater la seconde vidéo promotionnelle de Shin Megami Tensei V: Vengeance avec des membres du groupe Slipknot !

Shin Megami Tensei V: Vengeance est un RPG qui explore deux arcs narratifs différents : l’histoire « Déesse créatrice » du jeu d’origine, et la toute nouvelle histoire « Déesse vengeresse ». Ce nouveau récit de vengeance dramatique comprend des personnages inédits, une nouvelle zone à explorer, un donjon supplémentaire, un gameplay plus accessible, un système de combat amélioré, de nouvelles expériences démoniaques et toujours plus d’exploration.

Shin Megami Tensei V: Vengeance sera disponible le 14 juin sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et Steam. Précommandez le titre sur toutes les plateformes sur atlus.com/smt5v.