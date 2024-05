Infinity Knights: Xross est un jeu RPG d’action-aventure à venir, développé et publié par Saxon, Michael et Tyrone Goodrick, avec une sortie prévue pour décembre 2025.

Xross est le premier épisode d’une anthologie que l’équipe de développement souhaitait partager avec le monde entier depuis des années. Il s’agit d’un RPG dans l’âme, et les développeurs cherchent à créer des sentiments d’amusement, de curiosité et d’immersion, comme le faisaient leurs jeux préférés lorsqu’ils étaient jeunes et jouaient ensemble sur le canapé de leur salon.

Un jeu d’action-aventure en coopération jusqu’à 3 joueurs, conçu avec nostalgie et respect d’après les classiques de la SNES, avec tous les avantages de l’ère moderne des jeux vidéo. Ce jeu peut être joué en solo, avec deux alliés supplémentaires (joueur ou CPU). Des combats finement réglés qui s’adaptent à votre jeu alors que vous parcourez un monde rempli d’ennemis. Un jeu de puzzle hybride de type hack-and-slash. Changez d’éléments et d’armes en plein combat pour amplifier vos dégâts, synchronisez-vous avec vos alliés pour combiner les attaques et les boosts, manipulez les capacités spéciales pour affaiblir vos adversaires… tout cela et bien plus encore pour venir à bout des nombreux boss, donjons et épreuves uniques qui vous attendent dans Infinity Knights : Xross.

Explorez une sélection variée de scénarios sur l’immortalité, tous influencés par des mythes culturels du monde entier. Manipulez la mort avec le pouvoir des Armements, en créant des histoires provocantes et des situations uniques !

Choisissez l’un des nombreux personnages jouables pour partir à l’aventure hors du royaume et vous frayer un chemin jusqu’aux confins du royaume. Explorez des biomes uniques et des donjons conçus à la main ou générés aléatoirement.

Améliorez, agrandissez et développez le royaume avec les trésors que vous ramenez pour débloquer de nouveaux personnages, objets, quêtes et capacités ! Coupez du bois, exploitez des mines, pêchez, cultivez des herbes, fabriquez des potions, forgez des améliorations d’armes, et bien d’autres choses encore pour vous reposer et remplacer les combats. Essayez le dernier jeu à la mode dans le royaume, le casse-gemmes !

Accessibilité : Nous abordons la difficulté et l’immersion différemment, et ce jeu sera aussi accessible et jouable que possible. Nous voulons que tout le monde se sente capable de jouer à nos jeux.

Infinity Knights: Xross suit l’histoire de Xross, le plus récent Chevalier de l’Infini, qui utilise des Armements – des armes puissantes capables de ressusciter les ennemis vaincus. Le joueur doit explorer un monde au-delà du Royaume, rempli de terres mystérieuses, de boss redoutables et de donjons profonds. Le jeu promet une aventure riche et expansive, avec des mécaniques de combat variées et une multitude de personnages à rencontrer et à choisir comme alliés​ (Steam Store)​​ (Infinity Knights: Xross)​.

En plus des combats et de l’exploration, Infinity Knights: Xross inclut des mini-jeux tels que la pêche, la coupe de bois, l’exploitation minière, l’artisanat, la forge et l’agriculture. Ces activités secondaires ajoutent de la profondeur au jeu et permettent aux joueurs de se détendre entre les batailles et les quêtes principales​.