Le dernier numéro du magazine Famitsu a révélé Rhapsody : 25th Anniversary Collection sur Switch. Ce pack comprend Rhapsody : A Musical Adventure, Rhapsody II : Ballad of the Little Princess, et Rhapsody III : Memories of Marl Kingdom.

Le titre est prévu pour une sortie physique sur Switch au Japon le 29 août 2024. Ceux qui opteront pour la vente au détail devront cracher 10 978 yens pour cette version, qui comprend d’autres goodies en plus des jeux eux-mêmes. Voici les prochains goodies que la collection contiendra :

un ensemble de réimpressions d’illustrations originales

un livre d’art

la bande originale

un coffret spécial P

Pour l’instant, rien n’indique que Rhapsody : 25th Anniversary Collection sortira en dehors du Japon. L’Occident a déjà vu la sortie de Rhapsody : Marl Kingdom Chronicles, mais ce coffret ne comprenait que Rhapsody II : Ballad of the Little Princess et Rhapsody III : Memories of Marl Kingdom.

En effet, chez nous, la branche occidentale de Nippon Ichi Software, NIS America, a sorti une collection intitulée Rhapsody : Marl Kingdom Chronicles le 29 août 2023 en Amérique du Nord et le 1er septembre 2023 en Europe. Cependant, contrairement à Rhapsody : 25th Anniversary Collection, Rhapsody : Marl Kingdom Chronicles ne comprend que Rhapsody II : Ballad of the Little Princess et Rhapsody III : Memories of Marl Kingdom, et non Rhapsody : A Musical Adventure.

Au Japon, Rhapsody II : Ballad of the Little Princess et Rhapsody III : Memories of Marl Kingdom sont déjà disponibles sur PlayStation 5 et Switch en version numérique individuelle. Rhapsody : A Musical Adventure est également disponible sur Switch en version numérique au Japon, et via Prinny Presents NIS Classics Volume 3 en Occident. Rhapsody : 25th Anniversary Collection sera disponible pour la première fois sur PlayStation 5, et la version PlayStation 5 sera également disponible en version numérique individuelle au prix de 3 278 yens.

Les jeux Rhapsody sont une série de jeux vidéo développés par Nippon Ichi Software, connus pour leur style unique mêlant RPG (jeu de rôle) et éléments musicaux. Voici un aperçu complet de la série, y compris les principaux titres, l’histoire, le gameplay, et l’impact culturel.

Titres Principaux de la série

Rhapsody: A Musical Adventure (1998, PlayStation) Version DS (2008) : Une version remastérisée pour Nintendo DS.

: Une version remastérisée pour Nintendo DS. Histoire : L’histoire suit Cornet Espoir, une jeune fille capable de communiquer avec les marionnettes, qui part à la recherche de son prince charmant. C’est un conte de fées léger avec des chansons intégrées dans le gameplay.

: L’histoire suit Cornet Espoir, une jeune fille capable de communiquer avec les marionnettes, qui part à la recherche de son prince charmant. C’est un conte de fées léger avec des chansons intégrées dans le gameplay. Gameplay : Le jeu combine des éléments de RPG classiques avec des segments musicaux où les personnages chantent. Le combat est basé sur des tours et inclut des marionnettes qui combattent aux côtés de Cornet. Rhapsody II: Ballad of the Little Princess (1999, PlayStation) Histoire : Se déroulant des années après le premier jeu, cette suite suit Kururu, la fille de Cornet, dans ses propres aventures.

: Se déroulant des années après le premier jeu, cette suite suit Kururu, la fille de Cornet, dans ses propres aventures. Gameplay : Similarité avec le premier jeu, avec des améliorations dans le système de combat et l’intégration de nouvelles mécaniques de jeu. Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom (2000, PlayStation) Histoire : Ce jeu est une compilation de plusieurs histoires courtes, chacune mettant en scène différents personnages de la série. Il sert de conclusion à la trilogie de Marl Kingdom.

: Ce jeu est une compilation de plusieurs histoires courtes, chacune mettant en scène différents personnages de la série. Il sert de conclusion à la trilogie de Marl Kingdom. Gameplay : Combinaison de combats classiques de RPG et de nouvelles mécaniques narratives, offrant une diversité dans le style de jeu et les perspectives.

Rhapsody: A Musical Adventure

Protagoniste : Cornet Espoir

Résumé de l’Histoire : Cornet Espoir est une jeune fille vivant dans le village de Orange avec son grand-père et sa marionnette vivante, Kururu. Cornet a le pouvoir de communiquer avec les marionnettes et rêve de rencontrer son prince charmant. Un jour, elle rencontre le prince Ferdinand Marl E., et tombe amoureuse de lui.

L’intrigue principale commence lorsque la sorcière Marjoly kidnappe le prince Ferdinand pour l’épouser de force. Cornet décide de partir à l’aventure pour sauver le prince avec l’aide de Kururu et d’autres marionnettes qu’elle rencontre en chemin. Au cours de son périple, Cornet affronte divers ennemis et résout des énigmes tout en développant des liens avec ses compagnons marionnettes.

Climax et Fin : Cornet affronte finalement Marjoly et ses sbires. Avec l’aide de ses amis marionnettes, elle parvient à vaincre la sorcière et à sauver le prince. Dans une tournure touchante, Cornet découvre que l’amour et l’amitié sont les véritables forces motrices de son aventure. Le jeu se termine sur une note heureuse avec Cornet et le prince Ferdinand confessant leur amour mutuel.

Rhapsody II: Ballad of the Little Princess

Protagoniste : Kururu (la fille de Cornet)

Résumé de l’Histoire : L’histoire de Rhapsody II se déroule plusieurs années après les événements du premier jeu. Kururu, la fille de Cornet et du prince Ferdinand, est maintenant une adolescente pleine de vie et d’esprit. Comme sa mère, Kururu peut également communiquer avec les marionnettes.

L’aventure de Kururu commence lorsqu’elle décide de partir en quête pour prouver sa valeur et trouver sa propre voie dans le monde. Elle est accompagnée par plusieurs nouveaux amis et marionnettes. L’histoire suit ses aventures à travers le royaume de Marl Kingdom, où elle rencontre de nouveaux défis et ennemis.

Climax et Fin : Kururu découvre finalement un complot visant à renverser le royaume et doit affronter un puissant ennemi. Grâce à sa détermination et au soutien de ses amis, Kururu parvient à sauver le royaume. Le jeu se termine avec Kururu trouvant sa propre place dans le monde, tout en honorant l’héritage de ses parents.

Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom

Protagonistes : Plusieurs personnages, y compris Cornet, Kururu, et d’autres.

Résumé de l’Histoire : Rhapsody III est une compilation d’histoires courtes mettant en vedette divers personnages de la série. Chaque histoire explore des aspects différents du royaume de Marl et des personnages qui y vivent. Certaines histoires se déroulent avant les événements des deux premiers jeux, tandis que d’autres continuent les aventures de Cornet et Kururu.

Les histoires comprennent des récits sur l’origine de certaines marionnettes, des aventures supplémentaires de Cornet et Ferdinand, et les nouvelles quêtes de Kururu et ses amis.

Climax et Fin : Les différentes histoires culminent dans une conclusion qui relie tous les personnages principaux et résout les arcs narratifs en suspens. Le royaume de Marl est finalement en paix, avec les héros trouvant bonheur et accomplissement dans leurs vies respectives. Le jeu célèbre les thèmes de l’amitié, de l’amour, et de la musique, bouclant l’histoire de la série de manière satisfaisante.