Stefano Sensi est annoncé comme joueur vedette, alors que Sociable Soccer vous va vous redonner goût au football sur Nintendo® Switch™, PlayStation® et Xbox®

Londres, Royaume-Uni – 30 mai 2024 – Sociable Software Ltd, une nouvelle société de jeux travaillant avec les créateurs de la franchise Sociable Soccer, a annoncé aujourd’hui la sortie de Sociable Soccer 24 sur Nintendo® Switch™ le 7 juin 2024. Le jeu sera disponible physiquement et par téléchargement numérique. Les versions PlayStation® et Xbox® suivront peu après.

Jeu de football pensé pour la génération Fortnite™, Sociable Soccer 2024 va vous redonner goût au football, avec la licence FIFPRO™ apportant plus de 12 000 joueurs sous licence, tout en se concentrant sur les sensations d’arcade qui ont tant manqué à des générations de fans de foot vidéoludique : un titre facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser.

Précédemment n° 1 sur Apple® Arcade™ et massivement populaire sur Steam®, Sociable Soccer 24 est l’œuvre du légendaire concepteur de jeux Jon Hare, célèbre pour avoir créé la franchise Sensible Soccer dans les années 1990, largement considérée comme l’une des meilleures séries de jeux de football de tous les temps et toujours appréciée par des millions de joueurs à travers le monde.

Sociable Software Limited est ravi d’annoncer la signature de Stefano Sensi comme joueur vedette. L’international italien et joueur de l’Inter Milan au nom effronté apparaîtra dans la nouvelle illustration de couverture et la vidéo promotionnelle de Sociable Soccer 24.

Parallèlement au lancement du jeu sur consoles, les joueurs PC pourront également profiter d’une importante mise à jour gratuite du jeu le 7 juin 2024, afin de bénéficier des mêmes fonctionnalités que les versions consoles.

Le jeu de foot le plus divertissant mouille le maillot ! Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Plus de 12 000 joueurs professionnels sous licence FIFPRO à collectionner et à améliorer.

à collectionner et à améliorer. Contrôlez et gérez votre équipe sans loot boxes ni achats intégrés.

sans loot boxes ni achats intégrés. Système de ligue en ligne à 10 divisions à escalader et à conquérir.

à escalader et à conquérir. Données à jour sur les joueurs, les équipes et les compétitions pour 1 400 équipes à travers le monde.

pour 1 400 équipes à travers le monde. Plus de 80 trophées de foot international à gagner.

à gagner. Un jeu d’arcade rapide et intuitif , à la fois facile à prendre en main et difficile à maîtriser.

, à la fois facile à prendre en main et difficile à maîtriser. Un mode multijoueur local génial , comme au bon vieux temps !

, comme au bon vieux temps ! Des matchs JcJ en ligne contre des amis ou des adversaires aléatoires **.

contre des amis ou des adversaires aléatoires **. Des matchs de clan, dans lesquels vous représentez le club que vous aimez contre des supporters rivaux.

que vous aimez contre des supporters rivaux. Les modes de jeu Match amical, Carrière et Trophée sont tous inclus.

sont tous inclus. 3 façons de jouer : Coach (regardez seulement), Simple et Hardcore.

: Coach (regardez seulement), Simple et Hardcore. 5 arbitres uniques , chacun avec une personnalité différente, pour maintenir la pression.

, chacun avec une personnalité différente, pour maintenir la pression. Chat et emojis pendant les matchs pour taquiner l’adversaire !

pour taquiner l’adversaire ! Systèmes d’effets de balle, de tirs puissants, de sprint et d’énergie.

Jon Hare, aujourd’hui directeur créatif de Sociable Software Limited, commente : « Sensible Soccer est toujours aussi important pour de nombreux joueurs, et nous avons estimé qu’il était grand temps d’apporter un peu de Sensi à Sociable Soccer 24 aussi ! Nous sommes ravis d’avoir signé un joueur aussi habile et énigmatique que Stefano en tant qu’ambassadeur officiel du jeu, et je suis sûr qu’il donnera le sourire à nos supporters ! » Et Jon de poursuivre : « Sociable Soccer remet au goût du jour le football arcade avec son gameplay rapide, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de faire revenir ce beau jeu sur consoles. Avec notre nouvelle mise à jour pour les joueurs PC, Sociable Soccer 24 atteint de nouveaux sommets, et nous avons hâte que la communauté chausse ses crampons et se lance à l’assaut des buts ! »

** pour PC et Nintendo Switch uniquement.