Le célèbre leaker Midori (みどり) ne s’arrête plus en ce moment, en divulguant des détails sur des projets de jeux non annoncés par de nombreux éditeurs, y compris Nintendo.

Cependant, plutôt que de faire des allusions directes aux annonces à venir, Midori se concentre davantage sur les noms de code des projets. Ainsi, bien que nous ayons un aperçu des jeux potentiels en cours de développement chez Nintendo, nous (et Midori, semble-t-il) sommes actuellement dans l’incapacité de confirmer définitivement ce à quoi ils se rapportent. Prenons par exemple les derniers noms de code : Midori révèle que Nintendo travaille sur des projets portant les noms de code « Edward » et « Anna ».

Dans le premier cas, il s’agirait d’un nouveau titre de la franchise Zelda, tandis que dans le second, il pourrait s’agir d’une suite de Nintendo Switch Sports. Ils précisent que Nintendo Switch Sports a été développé sous le nom de code « Elsa », et pour ceux qui ne le savent pas, Anna et Elsa sont les sœurs du film d’animation Disney Frozen.

There is also a project at Nintendo in development with the codename Anna.

Elsa is the codename for Nintendo Switch Sports.

So this title might be related

— みどり (@MbKKssTBhz5) May 31, 2024