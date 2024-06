Le remake très attendu de SEGA du jeu emblématique de la Dreamcast, Jet Set Radio, est en préparation et aujourd’hui, des captures d’écran et une vidéo de développement du jeu ont fuité en ligne. Le jeu tourne sur Unreal Engine et semble déjà fantastique à en juger par les captures d’écran ci-dessous et la vidéo de développement. La date de sortie du remake n’a pas encore été annoncée par SEGA.