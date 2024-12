L’éditeur Annapurna Interactive a lancé STORYTELLER sur Nintendo Switch en mars 2023, et le jeu a depuis bénéficié de plusieurs mises à jour de contenu gratuites. Si vous êtes fan de ce titre, vous serez ravi d’apprendre qu’une nouvelle mise à jour est en préparation. Celle-ci devrait arriver d’ici la fin de 2025. Les détails concernant cette mise à jour n’ont pas encore été révélés.

Découvrez certaines des plus grandes histoires de l’Histoire comme jamais auparavant. Storyteller est un jeu de réflexion réactif récompensé, qui vous permet de créer l’histoire. Ses animations charmantes et son design en cases de bande dessinée proposent une mécanique de puzzle unique. Faites preuve d’ingéniosité pour revisiter des récits emblématiques — ou expérimentez pour découvrir quelque chose de nouveau.

Jouez avec une bibliothèque remplie de personnages et de thèmes : héros et méchants, dragons et vampires, infidélité et remords, amour, mensonges, folie, et bien plus encore ! Utilisez la toile blanche pour manipuler secrets et désirs, terrasser des monstres ou terroriser les gens avec eux, trahir des amants ou les réunir. Vous connaissez les histoires… mais cette fois, c’est vous l’auteur