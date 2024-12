Microids et Microids Studio Lyon sont heureux d’annoncer le jeu vidéo Agatha Christie – Mort sur le Nil. Ce jeu d’aventure et d’investigation, basé sur l’un des chefs-d’œuvre les plus emblématiques d’Agatha Christie, sera disponible en 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.

En 2023, le premier projet de Microids Studio Lyon, Agatha Christie – Le Crime de l’Orient-Express, avait marqué les esprits grâce à sa réinterprétation moderne du classique littéraire. Cette adaptation avait su surprendre les joueurs en enrichissant le récit original tout en restant fidèle à son essence.

Avec Agatha Christie – Mort sur le Nil, Microids Studio Lyon explore une nouvelle direction en ajoutant des intrigues inédites, des mécaniques de jeu évoluées et un cadre unique : l’Égypte des années 70. « Les retours des joueurs sur Le Crime de l’Orient-Express, où Hercule Poirot partageait déjà l’enquête avec une deuxième détective, Joanna Locke, ont été précieux pour orienter le développement de Mort sur le Nil. Nous avons relevé le niveau de difficulté avec des énigmes plus complexes et offert davantage de liberté dans la progression de l’enquête. De plus, l’aventure tisse encore plus étroitement les récits d’Hercule Poirot et de Jane Royce, la nouvelle détective », déclare David Chomard, CEO de Microids Studio Lyon.

A propos de Agatha Christie – Mort sur le Nil :

Dans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un épouvantable crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. En parallèle, la traque d’un meurtrier mène la détective privée Jane Royce de Londres à Majorque, en passant par New York et enfin l’Égypte. Les deux enquêtes convergent à Abou Simbel. Ce duo dynamique d’enquêteurs devra élucider une affaire complexe et pleine de rebondissements. Mais le scénario du jeu ne se résume pas simplement au récit du livre, car il recèle bien des mystères et des retournements de situations, qui surprendront même les plus passionnés de l’œuvre d’Agatha Christie.

Caractéristiques du jeu :

Deux protagonistes : incarnez Hercule Poirot et Jane Royce, deux personnages aux perspectives et aux intrigues uniques qui convergent vers un final épique.

: incarnez Hercule Poirot et Jane Royce, deux personnages aux perspectives et aux intrigues uniques qui convergent vers un final épique. Cadre original : Plongez dans ce récit se déroulant dans les années 70, décennie de transformations sociales majeures. Entre mouvements féministes, émergence des droits des minorités et libération des mœurs, cette époque vibrante conjugue discothèques, pattes d’éph et psychédélisme, où des personnages hauts en couleur donnent vie à une intrigue captivante.

Plongez dans ce récit se déroulant dans les années 70, décennie de transformations sociales majeures. Entre mouvements féministes, émergence des droits des minorités et libération des mœurs, cette époque vibrante conjugue discothèques, pattes d’éph et psychédélisme, où des personnages hauts en couleur donnent vie à une intrigue captivante. Scénario enrichi : découvrez une toute nouvelle enquête qui se poursuit après les événements du livre et qui réserve ainsi son lot de surprises aux fans de longue date comme à ceux qui découvrent cette œuvre pour la première fois.

: découvrez une toute nouvelle enquête qui se poursuit après les événements du livre et qui réserve ainsi son lot de surprises aux fans de longue date comme à ceux qui découvrent cette œuvre pour la première fois. Destinations variées : explorez toute une série de lieux époustouflants, de la croisière exotique sur le Nil aux villes animées de Majorque, Londres et Le Caire.

: explorez toute une série de lieux époustouflants, de la croisière exotique sur le Nil aux villes animées de Majorque, Londres et Le Caire. Carte mentale améliorée : recueillez des indices et établissez des liens logiques grâce à une carte mentale dynamique qui vous permettra de tirer des déductions et de faire avancer l’histoire.

: recueillez des indices et établissez des liens logiques grâce à une carte mentale dynamique qui vous permettra de tirer des déductions et de faire avancer l’histoire. Système de confrontation : utilisez les preuves obtenues pour affronter les suspects, révéler les mensonges et dévoiler les vérités cachées.

: utilisez les preuves obtenues pour affronter les suspects, révéler les mensonges et dévoiler les vérités cachées. Profils de personnages : complétez les profils des personnages en collectant des informations à leur propos par l’intermédiaire de dialogues et d’observations.