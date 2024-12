Dans Ravenswatch, les joueurs incarnent l’un des 9 héros inspirés de contes et légendes classiques. Du Petit Chaperon Rouge à la Reine des Neiges, en passant par Geppetto et Aladdin, chaque personnage propose des mécaniques uniques. Dans la plus pure tradition roguelike, chaque partie permet de débloquer des compétences rendant les héros plus puissants. Mais attention, les ennemis sont redoutables et ne laissent aucun répit. Que ce soit en solo ou en coop avec des amis, le succès repose sur l’apprentissage des schémas d’attaque des adversaires !

Une menace intangible plane sur les Gardiens : le temps. Les joueurs disposent de 3 jours et 3 nuits pour renforcer leurs héros. Ils doivent optimiser leurs actions dans le temps imparti : accomplir des quêtes, trouver des Objets Magiques et relever divers défis avant d’affronter le Maître Cauchemar du niveau.

Avec plus de 200 talents, 50 objets magiques, des combinaisons de builds infinies, 4 niveaux de difficulté, des modes de jeu personnalisés et un mode coop en ligne cross-play jusqu’à 4 joueurs, Ravenswatch offre une expérience addictive et une rejouabilité exceptionnelle.