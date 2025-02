Le bonus de précommande inclut des cosmétiques pour l’Hoverboard et une réduction du prix de 10%

Le studio indépendant Caracal Games, basé en Italie, et l’éditeur français Dear Villagers sont fiers d’annoncer que les précommandes de Star Overdrive sont à présent disponibles. Ce titre d’action-aventure indépendant, se déroulant dans un monde ouvert de science-fiction sortira le 10 avril. Toutes les précommandes incluront le DLC de précommande de Star Overdrive, incluant 6 styles, 2 designs et 50 teintures permettant à chacun de styliser son Hoverboard, ainsi qu’une réduction du prix de 10%.

Les joueurs et joueuses traverseront un large monde extraterrestre, rempli de divers biomes, afin d’atteindre un mystérieux signal de détresse. Grâce à leur Hoverboard et leur puissante keytar, ils devront foncer à travers des environnements colorés, trouver des secrets bien gardés et affronter des ennemis redoutables.

La version de base de Star Overdrive est disponible en précommande sur le Nintendo eShop à 34,99€, et la Deluxe Edition est quant à elle proposée à 39,99€, celle-ci inclut :

3 styles, 1 design et 50 teintures pour l’Hoverboard

Un manga en format digital narrant une histoire préquelle à Star Overdrive, écrit et dessiné par l’équipe de Caracal Games

La bande-son du jeu en format digital

Caractéristiques du jeu

Déplacements avec l’Hoverboard : Les joueuses et joueurs pourront traverser de vastes paysages à toute vitesse, réaliser des figures incroyables et utiliser l’Hoverboard pour prendre l’avantage dans des combats intenses.

Gameplay émergent : Il sera possible de libérer et de combiner des pouvoirs afin de combattre les ennemis, contourner les lois de la physique et résoudre des énigmes complexes.

Un monde extraterrestre hétéroclite : Quatre biomes différents seront à disposition des joueuses et joueurs, chacun regorgeant de défis et de secrets à découvrir.

Des batailles épiques contre des adversaires de toute taille : Les joueuses et joueurs auront l’opportunité d’affronter des créatures uniques, qu’il s’agisse d’ennemis de petite taille ou de boss gigantesques, qui requièrent tous stratégie et habileté pour être vaincus.