Retroware a confirmé aujourd’hui qu’il éditera Neon Inferno sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue pour le troisième trimestre 2025.

Développé par Zenovia Interactive, le studio derrière Steel Assault, Neon Inferno mélange des mécaniques de run-and-gun en 2D et de tir en galerie.

S’inspirant de classiques comme Contra et Wild Guns, le jeu propose une action dynamique se déroulant à la fois au premier plan et en arrière-plan, dans un New York dystopique de 2055. Les joueurs incarnent Angelo ou Mariana, deux assassins travaillant pour une jeune famille criminelle qui tente de s’imposer face à la corruption du NYPD et aux autres syndicats du crime.

Le gameplay inclut un système de Bullet Time, permettant de renvoyer certains projectiles vers les ennemis, qu’ils soient au premier plan ou en arrière-plan. Les joueurs pourront personnaliser leur équipement entre les missions, choisir parmi plusieurs niveaux de difficulté – y compris un mode Arcade – et jouer en coopération à deux.

Avec son style pixel art 32 bits et une bande-son immersive, Neon Inferno promet une expérience à la fois rétro et intense.