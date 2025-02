La Nintendo Switch accueille un nombre impressionnant de portage de free-to-play mobile. La plupart du temps, nous sommes déçus, avec des expériences qui n’ont rien à faire sur une console de salon. Tap Wizard 2 est un idle A-RPG créé par le développeur américain TopCog, sorti sur téléphone et en accès anticipé sur Steam le 20 décembre 2021. Il a débarqué le 31 janvier 2025 sur notre eShop au prix de quinze euros. Est-ce qu’il faut craquer pour cet énième portage d’un free-to-play ?

Un jeu addictif, au début…

Tap Wizard 2 est un idle A-RPG. Vous incarnez un mage et vous devez vaincre les ennemis vague par vague.

Le gameplay est vraiment très simple. Notre mage se déplace et attaque automatiquement. Notre rôle est d’améliorer notre personnage au fur et à mesure en laissant le jeu tourner tout seul.

Nous pouvons déjà choisir le mage que nous souhaitons jouer (chacun possède des attaques différentes), ainsi que les sorts que nous allons lui équiper. Certains sorts permettent de frapper en zone, d’autres percent les ennemis, certains laissent des états à l’adversaire (poison, brûlure, gel, électrocution), etc.

Notre bâton de mage gagne de l’expérience quand nous tuons des ennemis. Chaque niveau de bâton nous permet d’améliorer (ou de spécialiser) nos sorts. Nous pouvons par exemple diminuer leur temps de recharge ou augmenter leurs dégâts en cas d’attaque non- létale.

Tuer des monstres nous permet aussi de gagner des pièces afin d’améliorer notre héros. Nous pouvons par exemple améliorer nos PVs ou notre attaque. Nous récupérons aussi des sortes de cœur qui offrent l’opportunité d’éveiller notre héros. En éveillant notre héros, nous redémarrons à la vague 1 mais nous gagnons plus d’argent.

Une fois que notre bâton de mage atteint son niveau maximum, nous pouvons éveiller ce dernier. Notre personnage recommencera de zéro, sans expérience, à la vague 1, mais nous gagnerons des points de miroir.

Les points de miroir permettent d’améliorer de façon permanente notre personnage, en lui donnant plus de vie, en ajoutant le nombre d’ennemis (et par conséquence le nombre de gains à faire) ou en augmentant notre attaque.

Notre personnage se déplace automatiquement, cependant, nous sommes capables de le guider avec le joystick afin soit d’éviter certains ennemis (l’IA a une très grosse tendance à faire ami-ami avec les ennemis…) soit de récupérer les coffres qui trainent dans l’arène (l’IA a encore une fois une tendance à se déplacer en esquivant les coffres sur son passage).

Les coffres nous donnent de la vie, des pièces, mais aussi une autre monnaie qui nous permet d’acheter en boutique des objets très pratiques.

… Mais une progression pas assez bien dosée avec le temps

En plus de tout cet inventaire, nous avons du lore à découvrir qui nous offre aussi de l’argent pour la boutique, des totems à récupérer au sol pour des bonus divers et d’autres petites choses afin de compléter l’expérience.

Tap Wizard 2 est un idle comme il en existe des dizaines sur le marché. La boucle est addictive au début, avec une sensation de progression permanente sur les deux premières heures.

Cependant, une fois la découverte passée, le jeu devient beaucoup plus morne avec une progression très lente. Même en laissant la Nintendo Switch allumée pendant des heures (et en vérifiant que notre personnage ne soit pas en mode « AFK »), les nouveautés se comptent sur le doigt de la main et nous sommes frustrés en tant que joueur.

Là où d’autres idles arrivent à nous happer en apportant régulièrement de la nouveauté (en termes de décor, d’attaques, avec des évènements en ligne, etc.), Tap Wizard 2 nous déçoit par son manque de renouvellement.

La progression est si lente lorsque la console est éteinte qu’il faut la laisser des heures et des heures allumées pour avancer un peu (petit détail très frustrant, mais il faut bien penser à éteindre son logiciel avant de quitter la console, sinon, le jeu reste au point mort).

Malheureusement, ce mode de consommation vidéoludique semble peu adapté à une console de salon.

De plus, la traduction de Tap Wizard 2 (faite par la communauté) est de très basse qualité. Nous avons un florilège de faute de grammaire et d’orthographe. Pire encore, la traduction est parfois si peu claire que nous préférons retourner sur la version anglaise afin de comprendre ce qui est écrit.

Un portage de basse qualité sur Nintendo Switch

Le portage sur Nintendo Switch est bâclé. Pourquoi Tap Wizard 2, qui est le portage d’un jeu mobile, n’est pas tactile ? L’expérience est peu maniable à la manette alors que le tactile est vraiment très confortable sur son téléphone…

Faut-il payer quinze euros pour un free-to-play sur téléphone et PC ? Pour ce jeu, nous ne sommes pas convaincus. Les différences sont minimes entre la version free-to-play mobile et la version à quinze euros sur Switch.

D’un côté, vous avez soit une ou deux pubs par session (le jeu se joue parfaitement sans) pour avoir des bonus soit des micro-achats disponibles afin d’avoir plus de monnaie pour la boutique. De l’autre, vous avez ni pub ni micro-achat, mais rien qui contrebalance notre dépense de quinze euros.

Par ailleurs le tarif semble fort de café au vu du contenu réel du jeu. À un euro, pourquoi pas, mais là, il n’y a aucun intérêt à préférer cette version Nintendo Switch à celle sur mobile (ou Steam).

Les graphismes sont corrects, avec un côté pixel qui fait penser à d’autres jeux A-RPG. Cependant, le manque de variété dans le bestiaire ou le décor finit par nuire au jeu.

La bande-son est sympathique… mais comme nous devons laisser allumé le jeu pendant des heures pour progresser dans ce idle, nous finissons par en avoir marre.

Voici une vidéo de vingt-six minutes (en anglais mais le jeu est en disponible en français) du jeu réalisée par nos soins.