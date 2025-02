C’est une annonce qui marque un tournant dans l’histoire de la distribution de jeux vidéo en France : GameStop a officiellement mis en vente Micromania-Zing, sa filiale française, ainsi que ses opérations canadiennes. Une décision qui s’inscrit dans une stratégie de recentrage de l’enseigne américaine sur son marché domestique, et qui soulève de nombreuses interrogations sur l’avenir de Micromania en France.

Alors que le jeu vidéo connaît une transition de plus en plus marquée vers le numérique, les boutiques physiques spécialisées peinent à trouver leur place dans cet écosystème en mutation. Ce choix de GameStop traduit à la fois une restructuration interne et une adaptation aux nouveaux modes de consommation.

Une restructuration après des années de difficultés

Fondé en 1983, Micromania s’est imposé comme une référence incontournable dans la distribution de jeux vidéo en France. Racheté en 2008 par GameStop pour environ 700 millions de dollars, le réseau a évolué en 2017 avec l’intégration des produits dérivés sous l’enseigne Micromania-Zing, une tentative de diversification pour compenser la baisse des ventes de jeux physiques.

Cependant, cette stratégie n’a pas suffi à enrayer la baisse progressive du chiffre d’affaires. GameStop a déjà amorcé un désengagement en Europe, avec la fermeture de ses opérations en Allemagne, la vente de sa filiale en Italie, et une réduction d’activité dans plusieurs autres pays comme l’Autriche et le Royaume-Uni.

La mise en vente de Micromania-Zing est donc une nouvelle étape logique dans cette stratégie globale. Mais que signifie réellement cette annonce ?

Ce n’est pas (encore) une fermeture : GameStop cherche un repreneur pour la franchise en France.

: GameStop cherche un repreneur pour la franchise en France. Deux scénarios possibles : Soit un acteur du marché rachète l’enseigne et maintient son activité, comme en Italie, soit aucun acheteur ne se manifeste et Micromania disparaît, comme ce fut le cas pour les magasins GameStop en Allemagne.

Pourquoi GameStop lâche Micromania-Zing ?

Cette décision repose sur plusieurs facteurs :

1. Un marché du jeu vidéo en pleine mutation

L’industrie du jeu vidéo connaît une transformation profonde avec l’essor du numérique. Les ventes de jeux dématérialisés sur Steam, PlayStation Store, Xbox Live et Nintendo eShop explosent, au détriment des ventes en magasin.

Même si certains joueurs restent attachés aux versions physiques pour les éditions collector ou la revente d’occasion, cette clientèle ne suffit plus à assurer la rentabilité des boutiques spécialisées.

2. Une rentabilité en chute libre

Les boutiques Micromania souffrent d’une baisse des marges sur la vente de consoles et jeux vidéo. Par exemple :

Sur la prochaine Nintendo Switch 2 , les magasins ne récupèrent que quelques euros par console vendue , tandis que Nintendo et les plateformes en ligne captent l’essentiel des bénéfices.

, , tandis que Nintendo et les plateformes en ligne captent l’essentiel des bénéfices. Pour un jeu majeur comme Grand Theft Auto VI, les magasins Micromania, souvent implantés dans les galeries Auchan, doivent faire face à la concurrence des hypermarchés qui cassent les prix dès le lancement.

️ 3. La diversification vers les produits dérivés n’a pas suffi

Micromania a tenté de se diversifier en intégrant des goodies, mangas et figurines, via Micromania-Zing. Une initiative intéressante, mais qui n’a pas réussi à compenser la baisse des ventes de jeux physiques.

D’autant que les grandes surfaces et les plateformes en ligne (Amazon, Fnac…) proposent aujourd’hui une offre similaire, parfois moins chère.

4. GameStop veut se recentrer sur les États-Unis

Après avoir frôlé la faillite en 2021 et bénéficié d’un sursaut grâce à la célèbre affaire des « meme stocks » (où des investisseurs individuels ont fait exploser son action en Bourse), GameStop tente de redresser la barre en réduisant ses activités internationales pour se concentrer sur son marché domestique.

Quel avenir pour Micromania-Zing ?

Plusieurs scénarios sont envisageables :

✅ 1. Un rachat et une relance de l’enseigne

Si un investisseur ou une entreprise du secteur se manifeste, Micromania pourrait continuer d’exister sous une nouvelle direction. Cela nécessiterait néanmoins une réinvention du modèle économique pour faire face à la montée du numérique.

❌ 2. Une fermeture des magasins

Si aucun repreneur ne se manifeste, Micromania-Zing pourrait disparaître, entraînant la fermeture de plus de 300 boutiques en France et la perte de nombreux emplois.

3. Une réduction du réseau

Un autre scénario possible serait un rachat partiel, avec une fermeture progressive des magasins les moins rentables et une refonte du concept pour s’adapter aux nouvelles tendances du marché.

Et ensuite ?

L’annonce de la mise en vente de Micromania-Zing arrive à un moment clé pour le marché du jeu vidéo.

2025 sera une année charnière avec la Nintendo Switch 2 et Grand Theft Auto VI , deux événements majeurs qui pourraient générer un pic d’activité pour le secteur.

avec la et , deux événements majeurs qui pourraient générer un pic d’activité pour le secteur. Cependant, la rentabilité des boutiques physiques reste fragile, et même ces grands lancements ne suffiront peut-être pas à inverser la tendance.

La question est désormais de savoir si Micromania-Zing trouvera un repreneur capable de lui donner une seconde vie, ou si cette annonce signe la fin d’une ère pour la distribution de jeux vidéo en France.