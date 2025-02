Maximum Entertainment a le plaisir d’annoncer que le jeu de combat en coop Diesel Legacy: The Brazen Age est maintenant testable gratuitement via une démo maintenant disponible sur consoles comme sur PC. Sorti sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en décembre dernier, Diesel Legacy est une approche novatrice du jeu de combat, construit de zéro par une équipe d’experts vétérans de la scène du jeu de combat. Le jeu incorpore un système unique à 3 voies dans un sublime univers Dieselpunk où les joueurs s’affrontent dans des duels rapides en 2c2.

De plus, un tout nouveau trailer a été révélé aujourd’hui, mettant en lumière l’énigmatique magicien Adrik, un personnage clé du roster de Diesel Legacy. Connu pour ses pouvoirs arcaniques et son stye de combat imprévisible, Adrik est un ajout excitant au casting varié des combattants du jeu.

Diesel Legacy: The Brazen Age reprend la formule classique des jeux de combat et la renverse complètement en plaçant les affrontements 2c2 en local et coop en ligne au centre de l’arêne. Ce jeu contient de nombreux personnages jouables distincts, une multitude d’environnements de combat, et un mode histoire, offrant plusieurs méthodes d’attaque pour chaque équipe.

Grâce au netcode de rollback RealMatch™, les matchs sont pratiquement sans lag, rendant chaque coup fluide des deux côtés lors des combats en ligne. Diesel Legacy: The Brazen Age comprend également un mode d’entraînement complet pour affiner les compétences des joueurs contre des adversaires IA.