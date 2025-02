Microids Distribution France (MDF) et Astrolabe Games sont heureux d’annoncer la sortie ce jour du visual-novel Stories from Sol: The Gun-Dog en versions physiques sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Pour célébrer la sortie officielle du jeu développé par le studio gallois Space Colony Studios, un tout nouveau trailer de lancement a été publié, offrant aux joueurs un aperçu saisissant du gameplay du jeu, des éléments clés de l’intrigue et de superbes animations en pixels. Des batailles spatiales intenses aux interactions chaleureuses entre les membres de l’équipage, les images dynamiques et la bande-son évocatrice créent une atmosphère immersive qui donnera aux joueurs envie de plonger dans cette aventure interstellaire.

Stories from Sol: The Gun-Dog est une aventure en roman visuel dans l’esprit des titres classiques PC-9800. Avec une esthétique d’écran vert vintage, Space Colony Studios a cherché à créer un jeu « fidèle à l’époque » qui respire l’ambiance rétro à tous points de vue, du texte aux effets visuels.

Avec plus de 300 000 mots, le jeu offre une expérience narrative immersive qui entraîne les joueurs dans une aventure de science-fiction classique des années 80. Alors que le vaisseau de patrouille Jovian s’aventure dans les profondeurs de l’espace, les joueurs se voient confrontés à un incroyable mystère. Avec des intrigues riches et variées, un rythme entraînant, des personnages dynamiques et un style artistique distinctif, Stories from Sol: The Gun-Dog offre un voyage qui semble tout droit sorti d’un classique de science-fiction rétro avec des caractéristiques modernes.

Support multiplateforme et optimisation portable :

Développé sur le moteur Ren’Py 8.X, Stories from Sol: The Gun-Dog a été minutieusement optimisé pour chaque plateforme afin d’assurer une expérience fluide.

Prise en charge multilingue et contenu supplémentaire :

Afin d’offrir cette aventure spatiale épique à un public international, les développeurs et l’équipe d’édition ont travaillé sans relâche avec des linguistes du monde entier pour présenter Stories from Sol: The Gun-Dog -Dog en plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le japonais et le coréen (versions console).

Pour les joueurs qui souhaitent s’immerger encore plus dans l’univers du jeu, des DLC optionnels seront disponibles, comprenant une bande originale de 22 titres et un artbook numérique de 15 pages.

L’histoire de Stories from Sol: The Gun-Dog :

La guerre est finie. La guerre vient juste de commencer.

Calendrier Planétaire 214. Quatre ans se sont écoulés depuis la fin de la Guerre Solaire. Notre protagoniste, marqué par la perte de ses camarades dans la guerre, est réaffecté sur le vaisseau de patrouille jovien Gun-Dog, qui reçoit l’ordre d’enquêter sur des signaux mystérieux venant du bord de l’espace jovien. Inconnu de l’équipage du Gun-Dog, un nouveau danger menace non seulement le Gun-Dog mais aussi tout son équipage. Incarnez le responsable de la sécurité du Gun-Dog alors que vous tentez de sauver le vaisseau d’un agresseur inconnu tout en naviguant dans la paranoïa, les conspirations et les vendettas qui éclatent parmi l’équipage. Alors que la camaraderie se désintègre, pouvez-vous surmonter les défis qui vous attendent ?