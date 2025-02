Un nouveau trailer dévoile l’histoire réconfortante.

Daedalic Entertainment, en collaboration avec les développeurs Yullia Prohorova et Timur Bogotov, a levé le voile sur le nouvel univers de Woodo grâce à un story trailer captivant. Ce jeu de puzzle en 3D, aux décors peints à la main et à l’esthétique boisée, sera disponible sur Nintendo Switch et Switch 2 (aucune date de sortie n’ayant encore été annoncée, mais il est prévu pour 2026).

Woodo vous plonge dans un monde diorama façonné autour des souvenirs précieux d’un été à la campagne. Dans ce jeu d’action et de réflexion, le joueur incarne Foxy, une jeune fille qui, après avoir grandi en ville, passe l’été dans un village reculé où elle vit des aventures riches en émotions et en découvertes. Accompagnée de son lointain parent, Ben the Frog, Foxy doit s’adapter à un environnement nouveau et tisser des liens avec les habitants.

Le nouveau trailer présente des scènes pleines d’humour et de tendresse : l’arrivée de Foxy dans le village, des rencontres cocasses avec des oies et une chèvre malicieuse, et les premiers pas vers la construction de souvenirs indélébiles dans cet environnement pittoresque. Grâce à une narration apaisante et des cinématiques minutieusement illustrées, chaque moment de cette aventure semble empreint de nostalgie et de chaleur.

Parmi les atouts majeurs de Woodo, on note son univers artisanal et ses mécanismes de puzzle intuitifs qui vous invitent à assembler des dioramas pièce par pièce. Chaque création reflète une facette du passé de Foxy, et la narration, assurée par une voix chaleureuse, guide le joueur à travers ce voyage émotionnel. Le jeu promet une expérience de détente et d’évasion, idéale pour ceux qui recherchent un moment de réconfort et de nostalgie, à l’image d’un bon thé au coin du feu en compagnie de votre grand-mère.

Woodo a déjà rencontré un vif succès lors de divers événements, ayant été sélectionné pour le Women-Led Games 2024 Summer Showcase et la Cozy & Family Friendly Games Celebration 2024, et a même été nommé pour la catégorie « Most Wholesome » à gamescom 2024.

En résumé, Woodo s’annonce comme une aventure unique et réconfortante dans un monde où l’art du puzzle se mêle à une histoire touchante et visuellement saisissante. Que vous soyez fan de jeux d’énigmes, amateur d’univers chaleureux ou simplement en quête d’une escapade relaxante, préparez-vous à découvrir cet univers magique sur Nintendo Switch et Switch 2 en 2026. Restez connectés pour plus d’informations sur la date de sortie officielle !