PQube, le développeur indépendant Crinkle Cut Games et Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer l’arrivée prochaine d’éditions physiques pour le jeu mêlant simulation de vie et gestion de supermarché Discounty.

Fraîchement arrivé dans la pittoresque ville de Blomkest, votre objectif sera de tenir et faire prospérer un supermarché. Cependant, les habitants ne verront pas tous votre venue d’un bon œil, et l’histoire du jeu dévoilera des rebondissements sombres sur les secrets de la ville !

Gérer les stocks, agencer les rayons, tenir la caisse… Le métier n’est pas de tout repos, mais après une journée bien remplie, vous aurez l’occasion de faire connaissance avec les habitants, connaître leurs intentions et enquêter sur le mystère qui plane autour de votre magasin. Vivez la vie de commerçant et découvrez le fin mot de l’histoire dans Discounty, disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 28 août 2025.