FuturLab vient de l’annoncer : PowerWash Simulator 2 est en développement et s’apprête à faire couler beaucoup d’eau… sous pression. Suite directe du phénomène sorti en 2022, le jeu promet de nouvelles zones crasseuses à nettoyer, un mode coop inédit, et de nombreuses améliorations pour tous les amateurs de « nettoyage zen ». Mais au-delà de cette annonce, un point intrigue : la possibilité d’une sortie sur la mystérieuse « Switch 2 ».

Une suite bien réelle, avec son lot de nouveautés

Dans la lignée du premier opus, PowerWash Simulator 2 proposera une toute nouvelle campagne, toujours dans la ville fictive de Muckingham, mais aussi dans des lieux inédits comme Sponge Valley, Power Falls, et Lubri City, tous recouverts de couches de saletés prêtes à être pulvérisées.

Parmi les principales nouveautés annoncées :

Un mode coopératif en écran partagé : pour la première fois, il sera possible de jouer à deux sur la même console ou PC , en plus du mode en ligne.

: pour la première fois, il sera possible de , en plus du mode en ligne. Un « home-base » personnalisable : après une dure journée à tout nettoyer, les joueurs pourront se détendre et personnaliser leur base avec divers objets et meubles à débloquer.

: après une dure journée à tout nettoyer, les joueurs pourront se détendre et personnaliser leur base avec divers objets et meubles à débloquer. Du matériel amélioré : de nouveaux nettoyeurs haute pression et des savons « soap-erior » (on appréciera le jeu de mots), capables de venir à bout des tâches les plus coriaces.

: de nouveaux nettoyeurs haute pression et des savons « soap-erior » (on appréciera le jeu de mots), capables de venir à bout des tâches les plus coriaces. Une ambiance visuelle plus travaillée, avec des graphismes revus à la hausse pour plus de réalisme.

En résumé, un jeu plus vaste, plus beau et plus complet, qui compte bien surfer sur la popularité de son prédécesseur.

Switch 2 : une version possible, mais pas encore confirmée

Dans la bande-annonce dévoilée, PowerWash Simulator 2 est annoncé sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Mais ce sont surtout les bruits autour d’une version Switch 2 qui agitent la toile.

Le site Eurogamer affirme que la future console de Nintendo ferait partie des plateformes ciblées. Pourtant, dans une déclaration au média Gematsu, un représentant de FuturLab a tempéré les attentes :

« Bien que nous aimerions sortir le jeu sur Switch 2, il n’y a pour le moment aucun plan ferme. Nous n’avons aucun calendrier ou annonce à ce sujet.«

Une manière élégante de dire que rien n’est encore acté, mais que l’intention est bien là.

Une suite attendue pour 2025

Toujours sans date de sortie précise, PowerWash Simulator 2 est prévu pour 2025, et promet déjà de reprendre la formule relaxante et addictive qui a séduit des millions de joueurs, tout en y ajoutant un zeste de nouveauté et un gros jet d’eau sous pression.

Résumé des fonctionnalités principales :

✅ Nouvelle campagne avec plus de mystères à découvrir à Muckingham et au-delà.

avec plus de mystères à découvrir à Muckingham et au-delà. ✅ Base personnalisable pour se détendre et exposer ses trouvailles.

pour se détendre et exposer ses trouvailles. ✅ Mode coopératif en ligne et écran partagé .

. ✅ Nouveaux équipements et savons plus efficaces .

. ✅ Graphismes améliorés pour un nettoyage encore plus satisfaisant.

Reste maintenant à patienter pour en savoir plus, notamment sur la potentielle version Switch 2. En attendant, préparez vos tuyaux : la chasse à la saleté n’est pas prête de s’arrêter !