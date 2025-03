Deck13 Spotlight et Just2D sont heureux d’annoncer que DROVA – Forsaken Kin, le pixel-RPG celtique encensé par la presse et adoré par les joueurs (95% d’avis positifs sur Steam), accueille aujourd’hui une importante mise à jour gratuite pour tous les joueurs. Le jeu, sorti en octobre dernier, est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch au prix de 24,99€ (avec une réduction de 25 % sur Steam pour une durée limitée).

Un RPG dans les règles de l’art

DROVA est un RPG à l’ancienne. Il n’y a pas de marqueurs de quête, juste un monde ouvert à explorer. Pas de microtransactions, les joueurs ne paient qu’une fois. Pas de contenu coupé au lancement pour de futurs DLC. Pas de contenu généré par l’IA. Juste un monde créé à la main par les développeurs, avec 40 heures de contenu, un système de combat complexe et plus de 250 personnages à rencontrer. DROVA reste fidèle à ses racines, et aux jeux qui l’ont inspiré.

La Chair s’éveille…

Après deux mises à jour de contenu très bien reçues par les joueurs, “L’Éveil de la Chair » est désormais disponible. Cette troisième et dernière mise à jour de contenu offre de nouvelles façons de découvrir le monde de DROVA.

Voici les nouveautés :

La Pourprebrande a été entièrement retravaillée avec… et non, pas de spoilers !

Magie Ancienne (pour les joueurs souhaitant utiliser la magie dès le début du jeu)

Ajustements du chapitre 3, selon les retours des joueurs

Nouveau Donjon des Anciens

Magie axée sur les armes

Refonte complète des cavernes de la Pourprebrande

Nombreux ajouts de contenu mineur

Nombreuses corrections de bugs

Nombreux ajustements d’équilibrage

Pour célébrer cette mise à jour inédite, DROVA bénéficie actuellement d’une réduction de 25% sur Steam ! La mise à jour arrivera sur consoles dans les prochains jours.

Après “L’Éveil de la Chair”, il faudra patienter un peu avant d’avoir des nouvelles de Just2D. Bien que de petites améliorations soient encore en préparation pour DROVA, un nouveau projet est déjà en développement…

Prenez votre hache, aiguisez vos lames et explorez un monde lugubre dès maintenant dans Drova – Forsaken Kin sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.