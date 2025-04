Le beat’em up arcade sortira le 17 avril avec des modes coop locale et en ligne, un mode VS, de nouveaux personnages et graphismes améliorés grâce à l’Unreal Engine 5.

L’éditeur et développeur Rocket Panda Games a révélé aujourd’hui les fonctionnalités multijoueur de Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU), qui sortira le 17 avril sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Ce jeu d’action 2D à défilement horizontal, très apprécié sur Xbox 360, revient sur les plateformes actuelles, porté par l’Unreal Engine 5. Il propose des améliorations majeures : graphismes retravaillés, meilleure fluidité, résolutions plus élevées, nouveaux personnages – y compris des ennemis jouables dans le mode Arcade – et une bande-son entièrement remasterisée.

En plus de ces optimisations techniques, Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate offre de nombreux modes multi, en ligne comme en local, pensés pour les amateurs de beat’em up. Jusqu’à 4 joueurs peuvent jouer ensemble en coop locale, ou se connecter en ligne jusqu’à 6 avec le cross-plateforme. Le mode VS en ligne permet aussi à 8 joueurs* de s’affronter pour d’intenses compétitions.

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate sortira le 17 avril 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store. Vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits et précommander les éditions physiques nord-américaines Standard (39,99 $, 34,99 £, 39,99 €) et Ultimate (109,99 $ – disponible uniquement aux États-Unis).

*La version Nintendo Switch prend en charge jusqu’à quatre joueurs. Les joueurs sur Switch peuvent rejoindre des sessions hébergées sur d’autres plateformes.