Paris, France, le 10 avril 2025 – Microids Distribution France a le plaisir d’annoncer la sortie ce jour de Big Helmet Heroes en édition physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch partout en France.

Ce beat’em up en 3D, aussi épique que déjanté, met en scène de valeureux petits chevaliers dans des mondes hauts en couleur. Développé par Exalted Studio et édité en version physique par Meridiem, Big Helmet Heroes – Exalted Edition promet une aventure palpitante qui ravira les amateurs du genre !

Meridiem signe la conception et la fabrication de cette édition spéciale, pensée pour les collectionneurs et les passionnés, et distribuée en France par Microids Distribution France. En plus du jeu complet sur PlayStation 5 ou Nintendo Switch, cette édition physique comprend un boîtier exclusif avec un nouvel artwork, un sticker « Couch-Coop Heroes » et un artbook inédit.

Une édition à ne pas manquer pour enrichir sa collection !

Plongez dans l’univers de Big Helmet Heroes, un beat’em up 3D cinématographique alliant animations dignes d’un film, graphismes saisissants et action survoltée.

Partez à l’aventure aux côtés de chevaliers aussi adorables que courageux, à travers des royaumes fantastiques riches en surprises. Jouez en coopération à deux pour sauver la princesse et affronter des défis toujours plus redoutables !

Grâce à une direction artistique ambitieuse et des animations de pointe, Big Helmet Heroes repousse les limites du genre. Chaque héros, chaque décor prend vie à l’écran pour offrir des combats spectaculaires et inoubliables.

4 Styles de combat distincts

Le Guerrier, expert du maniement de l’épée et du bouclier, maîtrise à la perfection l’équilibre entre attaque et défense. Son utilisation stratégique du bouclier renforce son art du combat, faisant de lui un atout majeur sur le champ de bataille

La Brute, impose par sa carrure et son arme à deux mains. Moins rapide, il compense par des frappes puissantes capables de renverser le cours d’un affrontement en un instant.

Le Voleur, expert en furtivité et en rapidité, manie deux dagues pour éliminer ses ennemis sans être vu. Ses attaques éclair infligent une force létale avant même que l’adversaire ne réalise ce qui l’a frappé.

Le Moine, en harmonie avec la nature, allie agilité aérienne et mouvements fluides. Armé d’un simple bâton, il transforme chaque combat en une danse destructrice aussi élégante qu’efficace.

Caractéristiques

Mode Coopératif Local : Découvrez le plaisir du jeu en coopération locale ! Affrontez les ennemis à deux, élaborez vos stratégies ou plongez simplement dans le chaos joyeux des batailles côte à côte avec un ami.

: Découvrez le plaisir du jeu en coopération locale ! Affrontez les ennemis à deux, élaborez vos stratégies ou plongez simplement dans le chaos joyeux des batailles côte à côte avec un ami. Des Mondes Riches et Imaginatifs : Explorez des niveaux qui débordent de créativité, chacun plus surprenant et visuellement éblouissant que le précédent. Des décors vibrants et des environnements soignés servent d’écrin à des aventures inoubliables.

: Explorez des niveaux qui débordent de créativité, chacun plus surprenant et visuellement éblouissant que le précédent. Des décors vibrants et des environnements soignés servent d’écrin à des aventures inoubliables. Pouvoirs de Héros Uniques : Chaque héros dispose de compétences spéciales

spectaculaires, capables de pulvériser obstacles et ennemis. Ces super-pouvoirs aussi puissants que visuellement impressionnants ajoutent une dimension explosive au gameplay.

Big Helmet Heroes – Exalted Edition est désormais disponible en version physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch partout en France.