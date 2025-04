<pstyle= »text-align: justify; »>Paris, le 10 avril 2025 – Les joueurs prendront les commandes d’un mécha et survoleront le champ de bataille dans le monde de Mobile Suit Gundam SEED ou Mobile Suit Gundam SEED Destiny ! MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED vient tout juste de dévoiler de nouvelles informations sur son gameplay et ses fonctionnalités améliorées. De plus, les précommandes pour la version Nintendo Switch sont désormais ouvertes.

Que les fans se préparent à replonger dans l’univers de SEED ! Avant de se lancer en plein cœur de l’action, ils devront choisir d’incarner un Naturel (un humain né sans modifications génétiques) ou un Coordinateur (un humain génétiquement modifié) et sélectionner unec faction, qui déterminera les Mobile Suits, les missions et l’histoire auxquelles ils pourront accéder. Les joueurs devront également adapter leur stratégie en choisissant une arme primaire et une arme secondaire qu’ils pourront ensuite améliorer en utilisant les points gagnés lors de leurs missions. Par ailleurs, ils pourront alterner entre le combat à longue et à courte portée.

Il sera possible de débloquer plus d’une centaine de Mobile Suits en terminant des missions. En plus des Story Missions, deux autres types de missions sont disponibles :

Extra Missions : aucune restriction de faction ou de période ; les joueurs peuvent associer leur personnage favori à l’unité de leur choix.

VS Missions : idéal pour progresser, ce mode propose aux joueurs différents scénarios contre des ennemis contrôlés par l’IA.

MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED sortira le 22 mai 2025 sur Nintendo Switch et PC sur Steam.