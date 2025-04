Le nouveau jeu d’action en monde ouvert de Caracal Games se lance à toute vitesse

Le studio de développement indépendant Italien, Caracal Games, et l’éditeur Dear Villagers sont fiers d’annoncer que Star Overdrive, leur nouveau jeu d’action en monde ouvert est maintenant disponible exclusivement sur Nintendo Switch. L’équipe de Caracal Games a travaillé pendant plusieurs années pour créer un monde ouvert sur une planète extraterrestre dans lequel joueuses et joueurs devront répondre à un signal de détresse afin de sauver la personne qui leur est chère. Plusieurs obstacles se dresseront sur leur route, défis, ennemis et puzzles en tout genres, auxquels ils devront faire face grâce à leur Hoverboard, leurs compétences et leur puissante Keytar.

« Nintendo fait partie de notre bagage vidéoludique depuis le début, et a façonné la façon dont nous percevons et créons des jeux. » a déclaré Tommaso Bonanni, PDG de Caracal Games. « Star Overdrive est une lettre d’amour à notre enfance, et lui donner forme pour la Nintendo Switch a été un honneur pour nous. »

Les joueuses et joueurs peuvent d’ores et déjà précommander le jeu pour profiter de contenu bonus au lancement, le 10 avril 2025, ainsi qu’une réduction du prix de 10%. Star Overdrive est listé à 34,99€ en édition de base, tandis que la Deluxe Edition est proposée au prix de 39,99€. Celle-ci inclut 3 styles, 1 design et 50 teintures pour l’Hoverboard, un manga en format digital narrant une histoire préquelle à Star Overdrive, écrit et dessiné par l’équipe de Caracal Games et la bande-son du jeu en format digital.

La demo de Star Overdrive reste quant à elle disponible sur le Nintendo eShop, afin que les joueuses et joueurs puissent vivre gratuitement la première heure de contenu de Star Overdrive et découvrir un aperçu de l’histoire et des mécaniques de gameplay disponibles dans la première zone du jeu.

Caractéristiques du jeu