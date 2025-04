GungHo Online Entertainment America (GOEA) a annoncé l’ouverture des précommandes pour l’édition physique standard de Trails in the Sky 1st Chapter sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Le jeu sortira également en version numérique sur Steam à l’automne 2025.

Aux États-Unis, l’édition standard est proposée au prix de 59,99 $ et peut être réservée dès à présent auprès de plusieurs enseignes, dont Amazon, GameStop, Best Buy, Walmart, Target, ainsi que Video Games Plus. De nouveaux distributeurs seront ajoutés prochainement. En Europe, les précommandes sont disponibles via Clear River Games pour 59,99 €, avec des mises à jour régulières sur les réseaux sociaux de l’éditeur. Une édition collector, distribuée par Limited Run Games, sera révélée ultérieurement.

Cette nouvelle version de Trails in the Sky 1st Chapter inclut une toute nouvelle localisation. GOEA précise que le texte a été entièrement retraduit pour offrir une expérience fidèle au jeu d’origine, tout en rendant hommage à la richesse narrative et stylistique de la version japonaise. Les joueurs auront la possibilité de jouer en anglais, allemand, français ou espagnol, avec les voix en japonais disponibles pour ceux qui préfèrent l’audio original.

Parallèlement à l’ouverture des précommandes, GOEA a également publié une bande-annonce dédiée à la distribution vocale anglophone du jeu. Ce nouveau doublage confère une profondeur supplémentaire aux personnages principaux et secondaires, en associant des comédiens expérimentés à de nouveaux talents.

Développé à l’origine par Nihon Falcom, Trails in the Sky 1st Chapter est un RPG japonais initialement sorti sur PC en 2004, puis porté sur PSP en 2006. L’histoire se déroule dans le royaume de Liberl et suit Estelle Bright et son frère adoptif Joshua dans leur quête pour devenir bracers de rang supérieur. Leur mission initialement modeste évolue progressivement vers une lutte contre une organisation secrète menaçant la paix du royaume. Le récit met en avant les thèmes de la conspiration, de la résilience et du lien fraternel, avec un système de combat tactique et un monde riche en dialogues et en intrigues.

La version Switch et PS5 proposera tous les éléments essentiels de cette aventure fondatrice de la série The Legend of Heroes, avec des ajustements pour les plateformes modernes, notamment une interface retravaillée et une compatibilité avec les standards actuels en matière de performances et de confort de jeu.

Trails in the Sky 1st Chapter sera disponible en version physique standard sur Nintendo Switch et PlayStation 5, ainsi qu’en téléchargement sur Steam, à l’automne 2025.