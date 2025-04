L’univers de SWORD ART ONLINE Fractured Daydream s’agrandit aujourd’hui grâce à l’arrivée d’un troisième DLC ! Dans SWORD ART ONLINE Fractured Daydream – World Beyond III: Moonlit Night Fragment, les joueurs pourront découvrir deux nouveaux personnages jouables, Sachi et Philia, ainsi qu’un scénario supplémentaire, des costumes inédits, de nouvelles armes et plus encore.

Dans le scénario supplémentaire de ce DLC, Kirito, Asuna, Yuuki et les autres répondent à un appel de détresse. Ils rencontrent d’abord Philia, avant de trouver Sachi effondrée dans la neige et complètement amnésique. Pour lui rendre sa mémoire, nos héros devront explorer Galaxia. Leur mission sera-t-elle couronnée de succès ?

Dans l’anime, Sachi fait partie des milliers de joueurs piégés dans le jeu en réalité virtuelle Sword Art Online. Armée d’une lance à deux mains, elle joue avant tout un rôle de soutien et n’a pas son pareil pour soigner ses camarades. Pour sa part, Philia est une chasseuse de trésor uniquement présente dans les jeux vidéo de la franchise. Rapide et portée vers l’attaque, elle utilise son double saut pour frapper ses ennemis et peut même consommer un mod pour booster ses stats.

Enfin, le contenu de ce DLC (ainsi que celui du suivant, World Beyond IV, qui sortira ultérieurement) est inclus dans le Character Pass Vol. 2, déjà disponible à l’achat.