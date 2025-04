Explorez l’éblouissante ville des grands fonds marins et débloquez des héros de 6e année.

L’ARPG mobile bien-aimé Guardian Tales invite les joueurs à faire le grand saut et à plonger dans leur dernière mise à jour. World 21 : La Ventura offre des délices sous-marins, un tout nouveau héros et le système très attendu de « Mythe » de grade 6, ainsi que de nombreux autres contenus qui vous attendent sous la surface…

Se déroulant dans l’éblouissante ville des profondeurs de La Ventura, forgée avec la technologie des Anciens et riche en beauté, cette mise à jour voit les joueurs chercher les indices qui briseront la barrière autour du mystérieux château de Kanterbury. Ici, ils rencontreront la Main Eventer Callie, la combattante vedette de La Ventura Arena connue pour ses compétences de combat exceptionnelles, son sens du spectacle et son apparence saisissante, qui ne manqueront pas de faire d’elle la préférée des fans !

Le Monde 21 introduit également un nouveau système de croissance passionnant: Myth. Un système de destruction de niveau qui permet aux héros de repousser leurs limites et d’atteindre de nouveaux sommets vertigineux ! Désormais capables d’atteindre le niveau 150, les héros de Guardian Tales qui passent au niveau 6 peuvent apprendre la nouvelle compétence essentielle de leader qui leur permet d’infliger des dégâts étendus et d’améliorer temporairement les statistiques du groupe. Le nouveau système introduit d’abord trois héros mythiques : Eunha, AA72 et Callie, chacun avec ses propres cinématiques uniques à découvrir.

Les joueurs peuvent débloquer le nouveau système « Myth » en se plongeant dans une nouvelle histoire secondaire. Alors que Bob et Mina sont en danger de mort, le Chevalier, Kate et Linda se lanceront dans une nouvelle quête épique à travers de nouveaux donjons pour sauver leurs amis et découvrir les origines du mythe.

Pour célébrer cette nouvelle mise à jour, Kakao Games offre aux joueurs 3 000 gemmes gratuites lorsqu’ils se connectent au cours du premier mois. De plus, dans le cadre d’un événement à durée limitée, ils peuvent obtenir jusqu’à 50 invocations gratuites, avec 10 invocations disponibles par jour pendant deux semaines après la mise à jour. Avec une difficulté réduite dans les mondes 12 à 18, ainsi qu’une augmentation des quantités de récompenses dans les donjons de la pierre d’évolution et de la pierre d’éveil, les joueurs ont de nombreuses opportunités de grandir et d’explorer.

