Le casque filaire Recon 70 Turtle Beach désormais sous licence officielle Nintendo Switch. Trois nouveaux modèles de casques filaires Airlite Fit Turtle Beach pour Nintendo Switch dotés d’un confort exceptionnel et de réglages précis. Les manettes sans fil Rematch Turtle Beach pour Nintendo Switch accueillent 2 nouveaux modèles phosphorescents sur le thème de Mario

La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq : TBHC) annonce 16 nouveaux casques et manettes gaming, agrandissant ainsi sa large gamme d’accessoires premium pour Nintendo Switch™.

Rematch Invincible Mario L’équipe de Turtle Beach est ravie de dévoiler une nouvelle vague d’accessoires gaming innovants qui vont améliorer l’expérience des joueurs. » déclare Cris Keirn, PDG de Turtle Beach Corporation. « Ces nouveaux produits témoignent de la volonté de Turtle Beach de dépasser les attentes des joueurs en proposant des accessoires de qualité, abordables, dotés de fonctionnalités compétitives et visuellement attractifs. »

Le Turtle Beach Recon 70 arrive sous licence officielle Nintendo Switch, prêt à immerger les joueurs dans les mondes légendaires de Mario™, The Legend of Zelda™, Metroid™ et bien d’autres ! Ce casque est doté d’écouteurs de 40 mm de qualité supérieure pour un son cristallin, d’un microphone haut de gamme et offre un grand confort d’utilisation. Le nouveau casque de jeu filaire Turtle Beach Airlite™ Fit, léger et confortable avec ses coussinets uniques en jersey, se décline quant à lui en trois coloris audacieux.

Les manettes sans fil pour Nintendo Switch Turtle Beach Rematch™ Invincible Mario et Turtle Beach Rematch™ Super Mario™ Star vont ravir les fans de rétrogaming. Elles ont été méticuleusement conçues afin d’offrir des performances haut de gamme et du fun phosphorescent.

Les 16 nouveaux modèles de casques et manettes sont disponibles en précommande sur le site de Turtle Beach et chez les revendeurs participants. Ils sortiront le 18 mai 2025.