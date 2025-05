Le studio angélique Deadtoast (My Friend Pedro) et l’éditeur infernal Devolver Digital (My Friend Pedro, entre autres trucs cool) unissent leurs karmas contraires pour la sortie de Shotgun Cop Man. Violent, implacable et encore plus cool que Rick Hunter : voici l’histoire de Shotgun Cop Man, un flic qui n’a pas froid aux yeux. AU GNOUF, SATAN !

Un nouveau documentaire explosif revient sur la poursuite infernale de Satan par Shotgun Cop Man. Elle est racontée par celles et ceux qui l’ont vécue – son ex-femme, son ancien coéquipier et l’un des hommes de main de confiance de Satan – sur YouTube. Attention, cela n’a rien du docu policier classique. On parle quand même de Shotgun Cop Man, bon sang de bois !

Vous avez le droit de garder le silence, mais toute la violence que vous délivrerez pourra être retenue contre vous !

Un arsenal infini, des déplacements à coups de flingues et un badge qui ouvre toutes les portes, même celles de l’enfer : Shotgun Cop Man fait régner l’ordre au pays des damnés, une âme écorchée après l’autre.

Disponible MAINTENANT sur PC et Nintendo Switch.