Le studio britannique Pin Box a dévoilé un coffret collector haut de gamme dédié à Trails in the Sky 1st Chapter, intitulé Bracer Supply Box, prévu pour l’automne 2025. Proposé au prix de 199,99 £ (soit 240€, sans le jeu), ce coffret ne contient pas le jeu, mais se concentre exclusivement sur des objets de collection de haute qualité. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant jusqu’au 29 mai 2025, sans réimpression prévue par la suite. La livraison est offerte dans le monde entier.

Pensée pour les fans de la licence The Legend of Heroes, cette édition spéciale regorge de goodies premium, dont voici le contenu détaillé :

Réplique d’Orbment (10 cm) : un modèle en alliage de zinc, plaqué argent vieilli, avec un noyau interne visible et six emplacements magnétiques pour les quartz fournis.

: un modèle en alliage de zinc, plaqué argent vieilli, avec un noyau interne visible et six emplacements magnétiques pour les quartz fournis. Set de Quartz magnétiques (14 pièces) : deux de chaque élément, présentés dans un coffret à base magnétique.

: deux de chaque élément, présentés dans un coffret à base magnétique. Sac d’épaule Estelle Bright : conçu en simili cuir avec détails métalliques, sangle réglable et poche intérieure.

: conçu en simili cuir avec détails métalliques, sangle réglable et poche intérieure. Carnet Junior Bracer : couverture en cuir pleine fleur embossée, format A5 avec mécanisme à six anneaux.

: couverture en cuir pleine fleur embossée, format A5 avec mécanisme à six anneaux. Trio de pin’s émaillés : représentant Estelle, Joshua (en version chibi) et l’emblème officiel des Bracers.

: représentant Estelle, Joshua (en version chibi) et l’emblème officiel des Bracers. Porte-clés miniatures en métal (9 cm) : les armes de Joshua et Agate, en métal vieilli ou à fente décorative.

: les armes de Joshua et Agate, en métal vieilli ou à fente décorative. Impression sur toile de la carte de Liberl (30 × 20 cm) : qualité giclée sur toile mate.

: qualité giclée sur toile mate. Diorama en acrylique 3D (21,5 cm de haut) : scène autoportante avec Estelle, Joshua et l’horizon de Liberl.

: scène autoportante avec Estelle, Joshua et l’horizon de Liberl. Set de 8 cartes d’art : tirages pigmentés sur papier mat représentant les membres principaux du groupe.

: tirages pigmentés sur papier mat représentant les membres principaux du groupe. Coffret de présentation : boîte rigide à plusieurs niveaux avec art en couleur, mousse de protection et tiroirs.

Ce coffret met en avant une fabrication soignée et des matériaux nobles : métal massif, cuir véritable et impressions d’archives. Les accessoires comme le sac et le carnet sont conçus pour être fonctionnels, idéals pour le cosplay ou l’exposition.