C’est désormais officiel : Trails in the Sky 1st Chapter, le remake du tout premier épisode de la célèbre saga The Legend of Heroes: Trails, sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC via Steam le 19 septembre 2025. L’information a été confirmée dans le dernier numéro du magazine japonais Weekly Famitsu.

Déjà annoncé comme un lancement mondial, ce remake permettra aux fans comme aux nouveaux venus de (re)découvrir le Royaume de Liberl dans une version entièrement retravaillée en 3D, avec de nouvelles localisations, des visuels améliorés, et un gameplay modernisé. En parallèle de la date de sortie, Famitsu a dévoilé une partie du nouveau casting japonais pour les voix des personnages :

Cassius Bright (interprété par Kenji Hamada)

(interprété par Kenji Hamada) Professor Alba (Nobuo Tobita)

(Nobuo Tobita) Aina Holden (Sayumi Suzushiro)

(Sayumi Suzushiro) Josette Capua (Anna Nagase)

(Anna Nagase) Nial Burns (Satoshi Tsuruoka)

(Satoshi Tsuruoka) Dorothy Hyatt (Hikaru Tono)

Au Japon, l’édition standard du jeu sera proposée à 8 800 yens, tandis qu’une édition spéciale “Bracer Box” sera vendue à 15 400 yens. Ce remake marque un grand retour pour un titre fondateur d’une des sagas les plus acclamées du RPG japonais, souvent saluée pour sa construction narrative soignée, ses personnages profonds, et son univers cohérent qui s’étend sur de nombreux jeux. Avec plus de 8 millions d’exemplaires vendus dans le monde, Trails continue de fédérer une communauté fidèle et enthousiaste.