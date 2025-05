The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st revient dans un remake intégral en 3D prévu pour le 19 septembre 2025 sur Nintendo Switch. Ce premier chapitre révolutionnaire de la série acclamée Trails fera enfin ses débuts sur consoles modernes, avec une nouvelle localisation, des graphismes améliorés, et un gameplay affiné.

Célèbre pour sa narration riche, son univers minutieusement construit et ses personnages uniques, la série Trails est souvent comparée à une série TV à long terme, tissant une épopée cohérente sur plusieurs épisodes. Elle a déjà vendu plus de huit millions d’exemplaires dans le monde.

Aujourd’hui, de nouvelles informations ont été partagées concernant le système de combat du jeu ainsi que ses différents personnages. Voici un aperçu détaillé des mécaniques :

Système de combat :

Combat Rapide (Quick Battle)

Attaque :

Attaque normale avec l’arme équipée.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton d’attaque pour enchaîner des attaques continues.

Craft :

Remplissez la jauge de charge pour lancer des attaques spéciales appelées Crafts.

Jusqu’à deux Crafts peuvent être enchaînés.

Plus puissants que les attaques normales, ils permettent aussi d’assommer plus facilement les ennemis.

Esquive :

Évitez les attaques ennemies avec des pas en arrière ou des roulades.

Attaquer après une esquive devient une attaque sautée.

Une esquive parfaite (synchro avec l’attaque ennemie) remplit la jauge de charge au maximum et permet une contre-attaque .

Attaque en Duo (Link Attack) :

Utilisez la jauge de bravoure (Brave Gauge) pour déclencher une attaque spéciale à large zone d’Estelle et Joshua.

Astuce :

Le combat rapide est très efficace contre les ennemis plus faibles.

Les dégâts et les chances d’étourdissement augmentent face à des ennemis de niveau inférieur.

Si l’ennemi a 5 niveaux ou plus de moins, les dégâts sont doublés. Idéal pour nettoyer rapidement les zones remplies de monstres.

Combat Tactique (Command Battle)

Bonus AT (AT Bonus) :

Durant le combat, alliés et ennemis reçoivent des bonus selon l’icône affichée sur la barre AT .

Ces bonus peuvent être volés en étourdissant ou battant les ennemis, ou en utilisant une Brave Attack .

Certains Crafts permettent également de retarder l’action ennemie pour intercepter ces bonus.

Craft :

Techniques propres aux personnages, consommant des Points de Craft (CP) .

Peuvent être des attaques de zone, ciblées, ou des effets de soutien.

Certains Crafts sont plus puissants lorsqu’ils sont lancés de côté ou par derrière.

Arts (Magie) :

Consomment des Points d’Énergie (EP) et nécessitent un temps de préparation.

Très puissants, ils sont efficaces contre les ennemis résistants aux attaques physiques ou qui esquivent souvent.

Utiliser un attribut auquel l’ennemi est faible double les dégâts .

Les Arts de soutien permettent de soigner ou renforcer les alliés.

Brave Attack :

Lorsque la jauge d’étourdissement atteint 100 %, l’ennemi est étourdi pour un tour.

Une attaque de bravoure peut alors être déclenchée, suivie de : Attaque Suivie (Follow-Up) : Une attaque additionnelle d’un coéquipier (remplit 1 barre de la jauge de bravoure). Chaîne (Chain) : Une attaque de zone avec un allié (consomme 3 barres). Explosion (Burst) : Une attaque générale de tous les membres du groupe qui supprime tous les malus (consomme 5 barres).



Enchaînez Combat Rapide → Command Battle après un étourdissement pour déclencher instantanément une Brave Attack !

Fonction spéciale : Overdrive

Fonction du Tactical Orbment , activable lorsqu’un personnage est entouré d’une aura.

Confère un bonus de puissance et immunise contre les malus pendant deux tours.

Les attaques en Overdrive déclenchent automatiquement une Brave Attack.

Capacités de Soutien (Support Abilities)