Après LEGO Voyagers, un second jeu LEGO a été dévoilé durant le Summer Game Fest : LEGO Party! arrivera sur Nintendo Switch fin 2025, avec une sortie physique prévue en simultané grâce à un partenariat avec iam8bit.

Développé par SMG Studio et édité par Fictions, un tout nouveau label fondé par des vétérans de l’industrie, LEGO Party! se présente comme un party game multijoueur haut en couleurs, mêlant mini-jeux frénétiques, personnalisation de minifigurines et compétitions pour décrocher les précieuses Briques d’Or.

Le jeu pourra être apprécié en solo, en local à plusieurs sur le même canapé, ou en ligne avec un mode multijoueur cross-platform jusqu’à 4 joueurs. Au programme : 60 mini-jeux inspirés des univers emblématiques de LEGO tels que Pirates, Ninjago, ou encore LEGO Space. Des zones de défis farfelues viendront pimenter l’expérience avec une bonne dose d’imprévu.

Dans un tout premier trailer dévoilé pendant l’événement, on découvre une ambiance délirante et accessible, pensée pour rassembler petits et grands autour d’une expérience conviviale, compétitive et pleine de surprises.

Evan Icenbice, producteur exécutif chez Fictions, déclare : « Nous sommes ravis de collaborer avec le groupe LEGO sur ce party game aussi ludique que dynamique, qui met en avant la créativité, la connexion entre joueurs… et bien sûr, la compétition. LEGO a toujours su réunir les générations autour du jeu, et LEGO Party! ne fait pas exception. »