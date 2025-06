iam8bit, le tout nouvel éditeur Fictions, LEGO Group, le développeur SMG Studio ainsi que Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer que LEGO® Party!, fraîchement annoncé lors du Summer Game Fest 2025, sera disponible plus tard dans l’année et simultanément à sa sortie numérique, sur supports physiques Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox One / Series X.

LEGO® Party! est un jeu multijoueur endiablé ultra divertissant : découvrez de l’action non-stop, de l’humour, des surprises et des heures et des heures de jeu, le tout conçu à partir des célèbres briques LEGO. La première bande-annonce officielle, désormais disponible, donne un aperçu de ce jeu festif, énergique et amusant pour tous.

Cette aventure hilarante, pleine d’action et riche en personnages proposera des zones de défi loufoques et 60 mini-jeux issus de certains des sets LEGO les plus emblématiques et inoubliables, notamment LEGO® Pirates, LEGO® Space et LEGO® NINJAGO®. Que vous jouiez en solo, avec vos amis dans votre salon ou en ligne avec le mode multijoueur cross-plateformes (jusqu’à 4 joueurs), préparez-vous à personnaliser votre figurine et à participer à une multitude de mini-jeux géniaux pour collecter les très convoitées briques dorées.

« Nous sommes ravis de collaborer avec le groupe LEGO sur ce jeu festif et dynamique qui encourage les interactions, la créativité et, bien sûr, la compétition », a déclaré Evan Icenbice, producteur exécutif chez Fictions. « LEGO est connu pour rassembler des personnes de tous âges autour du jeu, et c’est certainement le cas avec LEGO® Party! ».

LEGO® Party! sera disponible plus tard cette année et marque les débuts enthousiasmants de Fictions, un nouvel éditeur de jeux fondé par des vétérans de l’industrie passionnés par les expériences audacieuses et imaginatives. Fictions est désormais l’éditeur des titres précédemment signés sous Private Division et soutient le travail de SMG Studio sur LEGO® Party!