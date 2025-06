GungHo vient d’annoncer deux éditions physiques spéciales pour Trails in the Sky 1st Chapter, le remake du célèbre RPG de Falcom. Les fans pourront mettre la main sur la Steelbook Edition dès le jour de la sortie, tandis que la Bracer Edition sera livrée entre le 15 novembre et le 15 décembre. À noter que la Bracer Edition comprendra tout le contenu de la Steelbook Edition, expédié séparément pour arriver dès le lancement.

Les joueurs nord-américains peuvent précommander ces éditions via Limited Run Games. En Europe, Clear River Games et d’autres revendeurs majeurs proposeront la Standard Edition ainsi qu’une Collector’s Edition.

La Steelbook Edition est proposée au prix de 79,99 $ et inclut :

Le jeu en édition standard

Un « Launch Celebration Pack » avec des costumes DLC exclusifs et des sets d’objets

Les costumes classiques d’Estelle et Joshua en DLC

Un fourreau cartonné embossé

Un boîtier Steelbook

La Bracer Edition, à 179,99 $, ajoute à tout ce qui précède :

Une boîte à musique en bois « The Whereabouts of Light »

Un artbook de Trails in the Sky 1st Chapter

Un carnet de la Bracer Guild

Un mini CD de la bande-son

Une carte en tissu du royaume de Liberl

Un coffret Bracer Edition exclusif

En plus de ces éditions physiques, une Digital Deluxe Edition sera également disponible. Elle comprendra le jeu en version numérique ainsi qu’un season pass, proposé séparément à 24,99 $.

À l’occasion de ces annonces, une nouvelle bande-annonce a également été diffusée, mettant en lumière Estelle Bright, l’un des personnages centraux du jeu. Peu après, une autre vidéo s’est concentrée sur Joshua Bright, ancien membre de l’organisation secrète Ouroboros (Enforcer n° XIII) et allié clé dans l’histoire.

Prévu pour une sortie japonaise sur Nintendo Switch le 17 septembre, Trails in the Sky 1st Chapter est une relecture complète du RPG de 2004. Le jeu suit les aventures d’Estelle et Joshua alors qu’ils parcourent le royaume de Liberl à la recherche de Cassius, le père d’Estelle, porté disparu. Ce périple les amènera à croiser une galerie de personnages, affronter de nombreuses menaces, et découvrir des vérités qui bouleverseront leur monde.

Cette version modernisée s’annonce comme une refonte ambitieuse du titre original, avec de nombreux ajouts et améliorations. On retrouve notamment :

Un univers riche et vivant où chaque interaction évolue selon votre progression, y compris chez les PNJ les plus anodins

Des mécaniques de jeu modernisées, avec au choix un système de combat tour par tour classique ou une option en temps réel inédite

Des doublages entièrement nouveaux en anglais et en japonais

Une refonte graphique en HD pour mieux plonger dans la beauté du royaume de Liberl

Trails in the Sky 1st Chapter promet de faire revivre l’un des piliers fondateurs de la saga Trails avec une ambition digne de son héritage. Le titre s’annonce comme une porte d’entrée idéale pour les nouveaux venus, et un retour émouvant pour les fans de longue date. La bande-annonce japonaise est d’ores et déjà disponible pour offrir un aperçu du travail accompli sur cette nouvelle version.