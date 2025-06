Prévu pour le 19 septembre 2025 sur Nintendo Switch, The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st s’offre une nouvelle jeunesse avec un remake très attendu. Falcom a récemment dévoilé une série de nouvelles informations, comprenant une bande-annonce, une publicité télévisée, des portraits de personnages doublés et des détails sur les lieux emblématiques que les joueurs pourront explorer.

Des personnages emblématiques de retour

Plusieurs personnages majeurs issus de la branche militaire et de la guilde des bracers ont été détaillés, soulignant l’approche très narrative du titre.

Colonel Alan Richard, 34 ans, est un leader brillant de l’armée royale du Liberl. Fondateur de la Division du renseignement, il est autant admiré par ses troupes que par les civils. Son humilité contraste avec ses grandes responsabilités, et il entretient des liens de coopération avec la Guilde des Bracers.

À ses côtés, Kanone Amalthea, 27 ans, est une adjointe rigoureuse et froide, dont l’intellect rivalise avec celui du colonel. Sa loyauté envers Richard est sans faille.

Autre figure militaire, le Général Morgan, 62 ans, dirige la division frontalière de l’armée royale. Cet ancien combattant, au tempérament rugueux et hostile envers les bracers, conserve une puissance impressionnante malgré son âge.

Côté civil, la jeune Maire Maybelle, 22 ans, incarne l’espoir de la ville commerçante de Bose. Dotée d’une nature généreuse et vive, elle a repris le flambeau politique de son père tout en affichant une personnalité parfois désinvolte.

Sa fidèle servante, Lila, 20 ans, veille avec sérieux sur les affaires de la maison. Bien que stricte et silencieuse, elle est profondément attachée à Maybelle.

Parmi les bracers, on retrouve Anelace Elfead, 18 ans, jeune épéiste en pleine formation, reconnue pour son grand ruban et son goût pour les choses mignonnes. Petite-fille de Yun Ka-fai, elle suit un parcours personnel dans l’apprentissage du style “Huit Feuilles, Une Lame.”

Elle est épaulée par Grant, 22 ans, un bracer senior de Bose. D’apparence détendue et avenante, il devient redoutable au combat, maniant une épée massive et n’hésitant pas à foncer en première ligne.

Des lieux emblématiques à redécouvrir

Cette refonte de Trails in the Sky met également l’accent sur la richesse du monde de Liberl, à commencer par la ville commerçante de Bose, deuxième plus grande cité du royaume. Son immense marché intérieur attire aussi bien les locaux que les touristes avec ses produits variés.

Un peu plus à l’ouest, le village de Ravennue, niché dans les montagnes, a troqué ses mines de septium contre une activité agricole, notamment dans la culture fruitière.

En bord de lac, Valleria Shore est une perle touristique, réputée pour ses paysages paisibles. L’auberge Kingfisher permet aux voyageurs de profiter de poissons frais dans un cadre idyllique.

Enfin, Haken Gate marque la frontière entre le royaume de Liberl et l’Empire d’Erebonia. Ce poste militaire imposant est sous la garde de l’armée royale, et les inspections y sont particulièrement rigoureuses, ralentissant régulièrement les allées et venues des voyageurs.

Un remake soigné, entre fidélité et modernité

Avec ses graphismes retravaillés, un doublage intégral en anglais et japonais, et une mise en scène plus dynamique, Trails in the Sky the 1st s’annonce comme un retour en force d’un classique du JRPG. Cette nouvelle version conserve l’essence du titre original tout en profitant des capacités techniques de la Nintendo Switch, assurant une immersion renforcée pour les nouveaux joueurs comme pour les fans de longue date.