À quelques mois de la sortie de The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st sur Nintendo Switch, Falcom continue d’alimenter l’attente des fans. Prévu pour le 19 septembre 2025, ce remake du classique de la série Trails se montre aujourd’hui sous un nouvel angle avec des détails et des images inédites centrés sur les Tactical Orbments, le système au cœur des combats stratégiques du jeu.

Dans cet épisode, chaque personnage dispose d’un Tactical Orbment, un dispositif qui permet de personnaliser et de renforcer ses capacités. En équipant des circuits cristallins appelés quartz, il est possible d’augmenter les statistiques des héros et de débloquer des orbal arts, des techniques magiques aux effets variés. Le système repose sur sept éléments principaux : Terre, Eau, Feu, Vent, Temps, Espace et Mirage. L’insertion de quartz dans les lignes gravées de l’orbment additionne les valeurs élémentaires de chaque quartz pour permettre l’accès aux arts correspondant aux conditions requises.

Pour les joueurs moins familiers avec ce système complexe ou souhaitant optimiser rapidement leur configuration, le jeu propose une fonction \[Auto-Equip]. Ce mode équipe automatiquement les quartz selon des préférences prédéfinies : équilibré, orienté physique ou basé sur la vitesse. Un moyen simple d’adapter ses personnages à son style de jeu sans se perdre dans les innombrables combinaisons possibles.

Falcom a également profité de cette mise à jour pour mettre en avant un des personnages clés du jeu : Scherazard Harvey. Surnommée “Silver Flash”, cette Senior Bracer est une figure protectrice et bienveillante pour Estelle et ses compagnons. Ancienne apprentie de Cassius Bright, elle se distingue par sa force, sa beauté et un tempérament parfois un peu trop festif après quelques verres.

Avec cette nouvelle présentation des Tactical Orbments et de Scherazard, Trails in the Sky the 1st confirme son ambition de proposer une expérience enrichie et fidèle à l’esprit de la série pour son arrivée sur Switch. Les fans peuvent s’attendre à un RPG toujours aussi profond, à la croisée des combats stratégiques et d’une aventure humaine inoubliable.