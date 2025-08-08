Parlons d’une fête en briques !

Le développeur SMG Studio, le groupe LEGO et Fictions ont annoncé aujourd’hui que leur jeu de fête multijoueur délirant, LEGO® Party!, sera lancé le 30 septembre sur Switch. Dès aujourd’hui, les fans peuvent précommander LEGO Party! avant sa sortie du 30 septembre. En bonus pour toute précommande, cinq minifigurines LEGO numériques exclusives sont offertes, comme la pom-pom girl barbe à papa et le chanteur requin. Célébrez en avance avec 10 % de réduction sur LEGO Party!, disponible dès maintenant et jusqu’au 30 septembre !

Les joueurs peuvent découvrir la toute nouvelle bande-annonce mettant en avant les fonctionnalités palpitantes qui les attendent, notamment plus d’un gazillion (pas un vrai chiffre) de combinaisons de personnalisation de minifigurines, d’incroyables zones de défi sur le thème LEGO, 60 mini-jeux bourrés d’action et bien plus encore, le tout dans la quête pour collecter le plus de briques d’or LEGO et devenir le champion ultime de LEGO Party!.

« Nous sommes ravis d’annoncer que les joueurs n’auront plus à attendre très longtemps pour découvrir le fun de LEGO Party! » a déclaré Evan Icenbice, producteur exécutif chez Fictions. « Ce jeu capture l’esprit ludique et la créativité qui font la renommée du groupe LEGO, dans une nouvelle expérience multijoueur. Nous avons hâte de voir les joueurs de tous âges se réunir pour profiter du jeu à sa sortie, le 30 septembre. »

LEGO Party! est un jeu de fête jusqu’à 4 joueurs qui sort des sentiers battus ! Affrontez vos amis dans des zones de défi loufoques et 60 mini-jeux hilarants inspirés de vos ensembles LEGO préférés comme LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® et bien plus encore. Rejoignez vos amis en ligne ou retrouvez-vous sur le canapé pour une soirée LEGO Party!. Avec plusieurs modes de jeu et de nombreuses minifigurines à débloquer, vous aurez toutes les briques nécessaires pour construire la fête ultime ! Défiez des joueurs proches ou lointains, personnalisez votre personnage et participez à une variété de mini-jeux incroyables pour obtenir autant de briques d’or que possible, par tous les moyens nécessaires ! Mais attention, méfiez-vous des monstres, des pièges et des dindes rôties volantes sur votre chemin vers la gloire dans LEGO Party!.