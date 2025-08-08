The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st est un nouveau remake attendu sur Nintendo Switch le 19 septembre 2025. En amont de sa sortie, une nouvelle bande-annonce promotionnelle a été dévoilée et peut être visionnée ci-dessous.

Le premier chapitre révolutionnaire de la célèbre série Trails fait ses débuts sur consoles modernes en 3D intégrale. Les fans, anciens comme nouveaux, vont pouvoir redécouvrir le Royaume de Liberl avec de nouvelles traductions, des graphismes améliorés et des mécaniques de gameplay affinées.

Véritable drame choral doté d’un univers richement détaillé et de personnages uniques, la série RPG Trails a été saluée aussi bien au Japon qu’à l’international pour son épopée narrative digne d’une série télévisée au long cours. À ce jour, elle s’est écoulée à plus de huit millions d’exemplaires.

Ce remake est celui de The Legend of Heroes: Trails in the Sky First Chapter (Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki FC), le tout premier épisode de la série Kiseki.

L’histoire se déroule dans le royaume de Liberl, un petit pays prospère grâce à sa technologie orbal (sorte de magie/énergie mécanique unique à l’univers). Ce royaume doit sa stabilité à une armée moderne et à une guilde de bracers, mercenaires officiels chargés d’aider la population et de maintenir l’ordre. On suit Estelle Bright, fille d’un bracer légendaire, et son frère adoptif Joshua. Après avoir obtenu leur licence de bracers, ils se retrouvent impliqués dans une conspiration politique qui menace Liberl.