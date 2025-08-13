Snoopy et ses amis mènent l’enquête dans cette aventure qui plaira à toute la famille !

Enfilez votre chapeau de fin limier et montrez que vous avez du flair ! Snoopy & The Great Mystery Club est un tout nouveau jeu d’aventure et d’enquête pour Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC via Steam sortant le 10 octobre 2025. Dans la peau de Snoopy, vous devrez résoudre des énigmes et percer à jour des mystères à travers toute la ville. Suivez la piste de l’équipement de football disparu, enquêtez sur l’énigmatique musique fantôme et bien plus aux côtés de vos amis !

Rejoignez Snoopy et ses attachants amis dans cette toute nouvelle aventure pleine de charme et remplie d’énigmes intrigantes ! Explorez la ville, résolvez des affaires difficiles et mettez à jour des secrets enfouis… avec l’aide des emblématiques personnages de Peanuts.

Que vous soyez à la recherche de cerfs-volants disparus ou sur la piste du mystérieux monstre du Lac Ness, chaque affaire mettra vos méninges à l’épreuve et vous réservera quelques surprises. Assemblez une équipe de quatre détectives parmi une sélection de personnages, dont Peppermint Patty, Lucy, Marcie, Schroeder, Franklin, etc. Chacun saura apporter sa touche à vos enquêtes. Espiègle, malicieux et débordant du charme caractéristique de la série Peanuts, ce jeu d’aventure et d’énigme est parfait pour les joueurs de tous âges !

FONCTIONNALITÉS CLÉS

INCARNEZ SNOOPY – Snoopy mène l’enquête ! Prenez la tête du club des Mystères mystérieux, composé de Charlie Brown et de ses amis, et tirez parti de leurs atouts… hors du commun… pour résoudre les énigmes qui vous barreront le chemin.

Snoopy mène l’enquête ! Prenez la tête du club des Mystères mystérieux, composé de Charlie Brown et de ses amis, et tirez parti de leurs atouts… hors du commun… pour résoudre les énigmes qui vous barreront le chemin. EXPLOREZ DES LIEUX EMBLÉMATIQUES – Visitez l’école, la légendaire salle de concert, la maison de Charlie Brown, le terrain de baseball, l’arbre mangeur de cerfs-volants et plus encore dans votre périple pour connaître la vérité !

Visitez l’école, la légendaire salle de concert, la maison de Charlie Brown, le terrain de baseball, l’arbre mangeur de cerfs-volants et plus encore dans votre périple pour connaître la vérité ! SNOOPY AUX MILLE TALENTS – Basculez entre les différents personnages de Snoopy, que ce soit le détective, le scout Beagle, le féroce pirate, etc., pour résoudre différentes énigmes à l’aide d’outils fort utiles, tels qu’une souffleuse de feuilles, une loupe de détective, un fidèle détecteur de métaux et bien plus.

Basculez entre les différents personnages de Snoopy, que ce soit le détective, le scout Beagle, le féroce pirate, etc., pour résoudre différentes énigmes à l’aide d’outils fort utiles, tels qu’une souffleuse de feuilles, une loupe de détective, un fidèle détecteur de métaux et bien plus. MINI-JEUX DU CLUB DES MYSTÈRES – Amusez-vous à jouer au baseball, au football, à confectionner diverses choses, au jeu de mémoire, à la chasse d’objets, à jouer du piano et à participer à des courses de caisses à savon, sans oublier de voler aux commandes du mythique Sopwith Camel afin de pourchasser le Baron Rouge !

Amusez-vous à jouer au baseball, au football, à confectionner diverses choses, au jeu de mémoire, à la chasse d’objets, à jouer du piano et à participer à des courses de caisses à savon, sans oublier de voler aux commandes du mythique Sopwith Camel afin de pourchasser le Baron Rouge ! UNE HISTOIRE TOUCHANTE ET PLEINE D’HUMOUR – Délectez-vous de rencontres drôles et amusantes dans cette histoire attendrissante qui met en avant le pouvoir de l’amitié, du travail d’équipe et de l’intégrité.

Snoopy & The Great Mystery Club is developed by Cradle Games and published by GameMill Entertainment.