Falcom et GungHo ont confirmé l’arrivée de Trails in the Sky 1st Chapter sur Nintendo Switch 2. Cette nouvelle version proposera des graphismes plus nets, une fréquence d’images améliorée et des temps de chargement réduits, mais restera identique en contenu au jeu de base. Elle sera uniquement disponible en version numérique et nécessitera l’achat d’un Upgrade Pack fixé à 1€ (ou équivalent). Pour en profiter, il faudra posséder le jeu sur Switch et ensuite acquérir ce pack.

En parallèle, une démo jouable du prologue a été annoncée sur Switch, PlayStation 5 et PC. Déjà disponible au Japon sur l’hybride de Nintendo, elle permet de découvrir le début de l’aventure avec Estelle et Joshua dans le royaume de Liberl. Les sauvegardes pourront être transférées vers la version complète, attendue le 19 septembre 2025 dans le monde entier. La démo inclut plusieurs quêtes principales et secondaires, quatre donjons, des combats dynamiques avec alternance temps réel / tour par tour, ainsi que des voix anglaises et japonaises inédites.

Pour accompagner ces annonces, Falcom a également diffusé l’opening animé du jeu, introduisant les personnages et les premiers décors de cette aventure culte. Cette sortie marque aussi le 20e anniversaire de la saga Trails, qui s’offre pour l’occasion une refonte en 3D intégrale, avec de nouvelles mécaniques de gameplay et une localisation retravaillée.

Trails in the Sky 1st Chapter sera disponible sur Switch, Switch 2, PlayStation 5 et PC via Steam dès septembre, avec l’objectif de séduire aussi bien les fans de longue date que les nouveaux venus à travers une aventure de rôle ambitieuse et accessible.