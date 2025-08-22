longez dans la Source Secrète avec la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, et vous pourrez bien y croiser les Pokémon légendaires Raikou, Entei et Suicune, ainsi que de nombreux autres Pokémon aperçus pour la première fois dans la région de Johto. Quelques Pokémon de Hoenn seront également de la partie. Vous pourrez tous les découvrir dès le lancement de Source Secrète, le jeudi 28 août 2025 à 06:00 UTC.

Suicune apparaîtra sur une Couverture de portfolio et un Arrière-Plan de cadre expo inédits, disponibles à partir du lundi 1er septembre 2025. De nombreux évènements sont également prévus tout au long du mois de septembre. Vous pourrez prendre part à un évènement butin Zoroark en début de mois, en participant à des combats solo pour obtenir le Booster promo série A, vol. 12, ainsi qu’à une semaine de bonus au cours de laquelle vous pourrez terminer des missions pour obtenir des Sabliers Booster et d’autres récompenses.

À la mi-septembre, Écrémeuh et Phanpy seront à l’affiche d’un évènement pioche miracle qui vous permettra de piocher des cartes promo à l’effigie de ces Pokémon. Des missions seront également disponibles pour obtenir des tickets boutique évènement en récompense. Pour terminer, à la fin du mois de septembre, une apparition massive de Pokémon de type Eau causera l’apparition de Pokémon de ce type dans les pioches rares et pioches bonus. De plus, un nouvel effet déco sera disponible à l’échange, ainsi que des missions qui vous permettront d’obtenir des tickets boutique.

Entre l’arrivée de la nouvelle extension, Source Secrète, et tous ces évènements successifs, le mois de septembre dans le JCC Pokémon Pocket promet d’être mémorable !