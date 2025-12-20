FuturLab a dévoilé aujourd’hui le premier DLC majeur de PowerWash Simulator 2, une collaboration avec Adventure Time. Ce nouveau pack sortira au printemps 2026 au prix de 7,99$ / 7,99€ / 6,50£.

Le développeur et éditeur indépendant britannique FuturLab a annoncé le pack Adventure Time pour PowerWash Simulator 2, apportant le chaos magique du Pays d’Ooo dans le jeu via un nouveau crossover.

Dans ce DLC, les choses sont devenues incontrôlables à travers le Royaume des Bonbons, et il appartient aux joueurs de nettoyer la saleté. Cinq lieux favoris des fans seront inclus, accompagnés d’un scénario brillamment délirant avec Princesse Chewing-gum, Finn, Jake, le Roi des Glaces, Gunter et le Party God.

Officiellement licencié par Warner Bros. Interactive Entertainment, le pack sera disponible sur Nintendo Switch 2 et proposera cinq emplacements Adventure Time favoris des fans à laver et explorer, de nouveaux équipements personnalisés et un scénario brillamment bananes avec les personnages iconiques de la série.

Chaque mission regorge de crasse et d’Easter eggs Adventure Time à découvrir en éliminant la saleté.

Kirsty Rigden, PDG de FuturLab, a déclaré être très enthousiaste d’emmener les joueurs dans une aventure de nettoyage totalement mathématique dans le tout premier pack de PowerWash Simulator 2, en collaboration avec Warner Bros. Interactive Entertainment et Cartoon Network.