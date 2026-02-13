En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de ChromaGun 2: Dye Hard, disponible en boutique sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Tire de la peinture, mélange les couleurs et résous des énigmes dans cette aventure pleine d’amitié et de rédemption. Évite juste de franchir ce portail qui envoie dans un autre univers et Øย ira ĆØмм 丂ยя 丂 яØยᒪ丂.

Bienvenue à ChromaLabs. ㄖℕ ℝⓔㄖᵘℝ à ＣｈℝㄖΜαｔⓔ匚. ㄖℕʲㄖᵘℝ ! ｔᵘ ⓔ丂 ᵘℕⓔ Μⓔℝⓔⓛⓛⓔᵘ丂ⓔ ᑭⓔⓔ 匚ℝéαᵘℝⓔ. ⓔ ‘ℕᵠᵘèⓔ ᑭα丂 ! ｔᵘ ⓔ丂 ⓔℕ ᑭαℝαⓔ 丂é匚ᵘℝé. ‘ᵘℕⓔℝ丂 ℕ’ⓔ丂 ᑭα丂 ⓔℕ ĐαℕᎶⓔℝ.

Bienvenue à ChromaTec

Ici, à ChromaTec, les couleurs sont des aimants ! Enfin, pas exactement. Le chromatisme magnétoïde, une propriété physique du domaine pandimensionnel, est un peu plus complexe que cela. Pour faire simple : les murs attirent les objets de la même couleur. Toutes sortes d’objets ! Comme de grandes boîtes. Ou des petites. Ou de grandes caisses. Ou des WorkerDroids* super sûrs, super amicaux et définitivement pas meurtriers. (liste non exhaustive)

*Les WorkerDroids pourraient être moins « pas meurtriers » qu’on ne le pensait jusqu’à présent.

Utilise tes talents aguerris de peintre et de coloriste pour résoudre volontairement les énigmes complexes du Protocole de test de ChromaTec afin d’aider la recherche sur le ChromaGun, Mark II, aussi connu sous le nom de ChromaGun 2. Merci de noter que les éléments suivants ne sont PAS des raisons valables de non-participation :

Ne pas avoir participé au Protocole de test du Mark I.

(c’est-à-dire du ChromaGun 1 ; aucune connaissance préalable n’est nécessaire)

Daltonisme

(Un mode d’accessibilité pour les daltoniens est disponible sans frais supplémentaires)

Peur des oiseaux (sauf des poulets)

Peur des aimants (ce sont des couleurs, pas des aimants)

Peur d’être involontairement forcé à effectuer des tests sur une arme à feu expérimentale dont le fonctionnement repose sur les couleurs (cela n’arrivera jamais )

ChromaTec tient à t’informer de l’existence d’une prise d’une sensibilisation à caractère obligatoire à propos de l’avertissement informatif suivant :

Ne pas effectuer les tests selon les instructions fournies n’est pas conseillé.

Endommager le ChromaGun n’est pas ¢σηѕєιℓℓé.

Activer un卩ØяƗᒪ ｖя丂 ย ยƗｖя丂 卩яᒪᒪèᒪ ᒪяƗⓕ ‘丂 卩丂 ĆØ丂Ɨᒪᒪé.

Bienvenue à ChromaLabs

ChromaLabs est le premier et le SEUL fabricant du ChromaGun (breveté). Nos ingénieurs de classe mondiale sont tous █████████████ libres ███████████████ et █████████████████ motivés ███████████ pour ████████████████████████ assurer que nos terrains d’essai répondent aux critères suivants :