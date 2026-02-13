KOEI TECMO America et le développeur Team NINJA lancent FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE sur Switch 2 le 5 mars 2026. Pour ceux qui sont impatients de voir davantage de ce jeu, de nouvelles séquences de gameplay viennent d’être publiées.

Dans FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, des sœurs jumelles errent dans un village abandonné infesté d’esprits vengeurs et utilisent la Camera Obscura, un appareil capable de capturer et de sceller l’impossible, comme unique arme. Ce remake complet du deuxième titre de la franchise FATAL FRAME introduit de nouveaux éléments de gameplay, incluant une toute nouvelle fin avec la chanson « Utsushie » composée par Tsuki Amano, ainsi que de nouvelles histoires secondaires et de nouveaux lieux à explorer.

Il s’agit du deuxième remake de ce jeu dans la série. La sortie originale sur PS2 remonte à 2003, suivie d’un remake Wii (intitulé Project Zero 2: Wii Edition) en 2012. Maintenant, 14 ans plus tard, FATAL FRAME II reçoit à nouveau le traitement remake.

Le producteur de Fatal Frame, Makoto Shibata, a expliqué à Siliconera pourquoi cet opus particulier recevait un autre remake. Selon Shibata, c’est un déluge de demandes de fans qui a conduit au projet. Lors de la sortie des remasters récents, l’équipe a reçu une forte réponse de fans demandant spécifiquement Fatal Frame II: Crimson Butterfly. Répondre à ces voix constituait la motivation principale derrière ce projet. Comme il s’agit de l’un des titres les plus populaires de la série, l’équipe a estimé qu’un remake complet, plutôt qu’un simple remaster, permettrait au jeu d’être adopté par les joueurs qui apprécient une grande variété de jeux d’horreur modernes aujourd’hui.

Il n’y a aucun élément repris de la version Xbox ou des fonctionnalités supplémentaires de la version Wii. Bien que les captures d’écran de la version Wii puissent donner une impression similaire en raison de l’angle de caméra par-dessus l’épaule, les commandes et la caméra de ce remake ont été complètement repensées sur la base d’un design TPS moderne standard. Une fois que les joueurs l’essaieront réellement, l’équipe croit qu’ils ressentiront clairement à quel point l’expérience est différente.

Durant leur voyage hanté, les joueurs pourront utiliser des pierres d’esprit brisées (Broken Spirit Stones) pour plonger dans le passé de divers personnages et découvrir de nouvelles histoires secondaires, élargissant le lore de Crimson Butterfly. Ils exploreront également de nouveaux lieux comme le Umbral Mound, un sinistre site funéraire étroitement lié par des cordes et caché dans des bosquets de bambous denses, et la salle éclairée aux bougies du temple Eikado avec sa paire de statues jumelles attachées ensemble par des cordes sacrées.

Plus les joueurs plongent profondément dans le mystère du village hanté, plus ils rencontrent de danger. Les esprits maléfiques deviennent plus désespérés d’attaquer et développent des ailes. Dans cet état, les esprits sont enveloppés de malveillance cramoisie, régénérant rapidement leur santé tout en attaquant plus fréquemment et avec encore plus de force.

Pour aider à vaincre les esprits tapis dans l’ombre, les joueurs peuvent utiliser des perles de prière (Prayer Beads) pour améliorer la Camera Obscura au combat, augmentant le nombre de points de focus et améliorant la vitesse de rechargement. Ils peuvent également trouver des perles de réversion (Reversion Beads) en explorant pour réinitialiser toutes les améliorations débloquées.

En utilisant la Camera Obscura, les joueurs peuvent prendre de nouveaux clichés spéciaux (Special Shots) pour combattre les esprits vengeurs. Équiper différents filtres applique des effets uniques aux clichés spéciaux, permettant d’adapter la stratégie à n’importe quelle situation. Par exemple, le filtre Paraceptuel (Paraceptual Filter) permet d’activer le cliché spécial « Blinding » qui aveugle temporairement la cible, permettant au joueur de s’échapper. Un autre filtre, le filtre Radiant, permet d’utiliser le cliché spécial « Purging » qui sacrifie la volonté de Mio pour infliger des dégâts accrus.

La Camera Obscura est plus qu’une arme spirituelle : elle peut également être utilisée pour capturer des photographies de poupées jumelles (Twin Dolls) dispersées dans le village de Minakami. Ces poupées modelées d’après les Jumelles Vierges sont des gardiennes contre les calamités. Les joueurs peuvent les purifier en les photographiant ensemble dans le même cadre, les mettant enfin au repos ainsi que les émotions piégées en elles. Avec chaque ensemble de poupées jumelles purifié, plus d’objets se débloquent dans l’échange de points (Point Exchange).

En plus de ces nouvelles mécaniques, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE introduit également un nouveau mode photo que les joueurs peuvent utiliser pour capturer des moments en jeu. Les joueurs peuvent utiliser des cadres, des autocollants et des effets visuels pour créer leurs propres souvenirs terrifiants et, peut-être, capturer un esprit inattendu ou deux.

Shibata a également révélé que le mode photo est disponible dans ce titre. Cependant, comme l’environnement de développement a changé par rapport aux remasters et que ce jeu utilise pleinement le moteur pendant le gameplay, l’équipe n’a pas pu inclure certaines fonctionnalités, comme le placement de personnages supplémentaires. Cela dit, les joueurs peuvent toujours créer des compositions de scènes originales en utilisant des ajustements d’éclairage, des filtres, des autocollants et des cadres.

Le zoom a été ajouté en tant que fonction de la Camera Obscura elle-même. Les joueurs peuvent profiter pleinement du jeu sans utiliser cette fonctionnalité pendant le jeu normal. L’utilisation du zoom étend la portée effective de la Camera Obscura et permet de capturer les esprits à plus grande échelle, facilitant l’infliction de dégâts plus importants. En échange, le champ de vision devient plus étroit en mode zoom, rendant plus difficile le suivi des mouvements ennemis. Pendant l’exploration, le zoom peut également être utilisé pour photographier plus clairement des esprits errants distants, et certains éléments d’exploration ne peuvent être capturés qu’en utilisant le zoom.

Les charmes (Charms) sont nouveaux dans Fatal Frame II Remake. L’équipe a incorporé l’expertise de développement d’action-RPG de Team NINJA lors de la conception de systèmes qui soutiennent le gameplay et améliorent les capacités de la Camera Obscura. Ceux-ci incluent une large gamme d’effets, des augmentations standard d’attaque et de défense aux fonctionnalités qui rendent les esprits plus faciles à photographier ou les objets plus faciles à trouver. Du point de vue de l’équilibrage, des ajustements sont effectués en fonction des performances de la Camera Obscura et de la progression globale du jeu.

Il existe un charme qui tourne automatiquement la caméra vers la direction des esprits à proximité, rendant le jeu plus facile à jouer pour ceux qui sont moins à l’aise avec les contrôles de caméra. Pour les joueurs qui aiment la photographie, il existe également un charme qui applique une mise au point panoramique lors de la prise de photos de paysages.

Ce titre est un remake de Fatal Frame II: Crimson Butterfly et n’inclut pas les deux fins de la version Wii. Cependant, une toute nouvelle fin a été ajoutée. Dans le jeu original, tenir la main de Mayu n’était représenté que dans les cinématiques, mais dans ce remake, cela a été implémenté comme une nouvelle action de gameplay. Bien que l’équipe ne puisse pas entrer dans les détails, elle peut dire que cela joue un rôle important dans les éléments d’histoire nouvellement ajoutés et révisés.