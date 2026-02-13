Nippon Ichi Software va sortir Hono Gurashi no Niwa, un nouveau jeu de simulation de vie rurale, sur Switch et Switch 2 le 30 juillet 2026 au Japon. La vidéo d’aujourd’hui annonce un nouveau mode de jeu pour ceux qui souhaitent une expérience sans stress.

La vidéo révèle le « Safe Living Mode », destiné à retirer les mécaniques stressantes et autres aspects du jeu qui pourraient effrayer certains joueurs. En d’autres termes, les joueurs peuvent simplement vaquer à leurs occupations quotidiennes dans le jeu sans craindre de briser des règles ou de causer des problèmes.

Développé par l’équipe de la série Yomawari, Hono Gurashi no Niwa est un jeu de simulation de vie se déroulant dans un village rural nostalgique. Les joueurs cultivent et s’occupent du bétail, profitent d’activités comme la pêche et la chasse, et approfondissent leurs relations avec les autres résidents. La vie rurale nostalgique et excitante commence.

Le village de Kagatsu accueille cette nouvelle vie dans un petit village qui change avec les saisons. Les joueurs travaillent pour le village en labourant les champs, en prenant soin des animaux et en pêchant en tant que membre actif de la communauté. Ils construisent leur maison idéale en décorant leur maison et leur jardin, meublant leur demeure avec des meubles faits main.

L’histoire se déroule à Kagatsu, un petit village tranquille niché au fond des montagnes. Le jeune protagoniste errait dans les montagnes lorsqu’il a été secouru par des villageois à proximité, et sur cette terre il a commencé une nouvelle vie. Il s’occupe d’un jardin négligé, cultive des récoltes et part parfois en paisibles voyages de pêche. Le temps passe paisiblement et tranquillement au village de Kagatsu.

Cependant, des événements étranges commencent à se produire dans ce village paisible. Les règles insondables du village de Kagatsu sont appliquées, les villageois gardent obstinément le silence et des signes de quelqu’un empiétant sur la vie quotidienne commencent à apparaître. Au fur et à mesure que chaque jour passe, les mystères de cette terre sont lentement mis en lumière. Le protagoniste parviendra-t-il à découvrir les sombres secrets du village et à devenir un « vrai villageois » ?

Une légère inquiétude persiste dans les conversations calmes. Les villageois sont tous doux et gentils, mais à des moments inattendus, ils prononcent des mots qui attirent l’attention. En tant qu’étranger, le protagoniste n’en apprend pas davantage. Le véritable sens de leurs paroles reste flou, laissant derrière lui un sentiment persistant de malaise. Plus les relations se resserrent, plus ils peuvent commencer à s’ouvrir. Cependant, le « secret » du village semble être profondément enraciné.

Les villageois chuchotent entre eux pour que le protagoniste ne puisse pas entendre. Il semble y avoir des sujets qu’ils ne veulent pas que le protagoniste surprenne. Ils parlent vaguement et ne touchent jamais au cœur du problème. Le protagoniste peut parfois avoir l’impression d’être « maintenu dans l’ignorance ».

Le village de Kagatsu possède une longue histoire et certaines coutumes anciennes subsistent encore aujourd’hui. Lorsque le protagoniste s’installe dans le village, on lui dit qu’il doit respecter « Les Huit Règles du Village de Kagatsu ». « Ne vous approchez pas des étrangers », « Ne cherchez pas les objets perdus ». Les raisons derrière ces règles sont un mystère. Le chef du village explique que « ces règles sont destinées à protéger le mode de vie prospère du village », mais…

Les villageois parlent de manière menaçante pour empêcher la transgression des règles. Suivre les règles semble être quelque chose de profondément ancré dans le mode de vie des villageois. Certains villageois semblent briser les règles et errer la nuit. Quelle pourrait être la raison derrière cela ?

Le village de Kagatsu tard dans la nuit est très différent de la journée. Malgré l’absence de toute autre personne dehors, on peut sentir la présence de quelqu’un derrière soi. Même ainsi, errer dans le village tard dans la nuit peut rapprocher de la découverte des mystères que les villageois ont gardés cachés. Les joueurs doivent rassembler leur courage, briser les règles et entrer dans l’obscurité du village de Kagatsu. Il ne faut pas oublier sa lampe de poche lors de l’exploration nocturne. Tard dans la nuit, on peut tomber sur des objets perdus inconnus, dont certains pourraient s’avérer utiles dans la vie quotidienne.

Tard dans la nuit, les joueurs rencontreront des êtres qui ne peuvent être expliqués comme de simples extensions de la vie quotidienne. Sont-ils dangereux ? Ou existent-ils simplement ? Les réponses se révéleront progressivement en explorant le village la nuit.

En sélectionnant le « Safe Living Mode », les joueurs peuvent profiter de la vie villageoise diurne tout en continuant à suivre les règles. Même les joueurs qui n’aiment pas les expériences effrayantes peuvent se concentrer sur la simulation de vie et passer chaque jour paisiblement.

La bande-annonce principale nouvellement publiée pour Hono Gurashi no Niwa dépeint le village de Kagatsu tel qu’il est vraiment, passant de son atmosphère chaleureuse de jour aux villageois suspects et aux « choses » rencontrées tard dans la nuit. Les joueurs peuvent découvrir le côté jusque-là non révélé du village de Kagatsu, accompagné du thème principal.

Hono Gurashi no Niwa sortira sur PlayStation 5, Switch 2, Switch et PC via Steam le 30 juillet 2026 au Japon.