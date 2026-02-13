Konami a publié la mise à jour finale pour Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 et il s’agit d’une excellente mise à jour pour les propriétaires de Nintendo Switch 2. La nouvelle mise à jour apporte le 60fps aux jeux classiques Metal Gear qui tournaient auparavant à 30fps. Elle introduit également le mode haute résolution pour Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 3: Snake Eater sur Nintendo Switch 2, disponible via un bouton bascule.

Konami a également annoncé que Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 arrivera sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Une nouvelle mise à jour pour Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 vient de commencer sa distribution avec la version 2.1.0, incluant des avantages techniques pour les joueurs Nintendo Switch 2. Sur Nintendo Switch, Metal Gear Solid 2 et 3 étaient bloqués à 30 images par seconde, ce qui était quelque peu décevant. Mais cela monte désormais à 60 FPS sur la nouvelle console. Une augmentation de résolution à 1080p est également rapportée.

La mise à jour gratuite pour la version Nintendo Switch ajoute la compatibilité avec la Nintendo Switch 2. De nouveaux paramètres d’écran ont été ajoutés au menu Options. Depuis le menu « Résolution » trouvé sous les paramètres d’écran, les joueurs peuvent choisir parmi deux types de préréglages ou utiliser des paramètres personnalisés. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés après le démarrage du jeu. Certaines configurations peuvent rencontrer une certaine instabilité si ces paramètres sont changés. Il est conseillé de revenir aux paramètres par défaut ou d’essayer le mode TV en cas d’instabilité.

Le préréglage « Original Mode » affiche le jeu à sa résolution d’origine. En sélectionnant ce mode, la résolution interne reste originale, l’upscaling interne par défaut et les vidéos en résolution originale.

Le préréglage « Adjusted Mode » affiche le jeu à la résolution maximale possible du moniteur actuel, offrant des visuels plus nets par rapport au mode Original. La résolution interne passe à FHD (1080p), l’upscaling interne à FHD et les vidéos en haute résolution.

Le préréglage « Custom » permet d’ajuster la résolution interne, l’upscaling interne et les vidéos selon les spécifications actuelles. Sous « Résolution Interne », les joueurs peuvent choisir de faire rendre le jeu en FHD ou à sa résolution d’origine. L’option Original rend le jeu à sa résolution d’origine, tandis que FHD augmente la résolution interne du jeu à FHD lors du rendu, résultant en des visuels nets.

L’option « Internal Upscaling » utilise une technologie d’upscaling en plus de la méthode d’upscaling de la version originale de Master Collection, permettant d’afficher le jeu à une résolution plus élevée. Modifier ce paramètre résulte en des visuels plus nets. Le mode par défaut affiche le jeu à la même résolution que la version originale de Master Collection, tandis que FHD affiche le jeu en FHD en utilisant une méthode d’upscaling différente de celle de la version originale.

L’option « Movie » permet de régler les vidéos en jeu sur leurs versions originales ou haute résolution. Lorsque sélectionnée, certaines vidéos seront affichées à une résolution plus élevée.

La mise à jour supporte des mouvements plus fluides par rapport à la version Nintendo Switch, corrige un problème où le son ne se jouait pas pour certains codecs sur la version Nintendo Switch, et résout quelques autres problèmes mineurs avec des ajustements supplémentaires.