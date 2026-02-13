Nomada Studio et Devolver Digital annoncent Neva: Prologue, un nouveau chapitre de l’incroyable histoire qui unit Alba et Neva

Nomada Studio et Devolver Digital sont heureux d’annoncer Neva: Prologue, un nouveau DLC payant qui révèle comment les destins d’Alba et de Neva se sont croisés au départ. Ce contenu additionnel standalone sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 19 février au prix de 2,99 €.

Au début de Neva: Prologue, Alba suit une nuée de papillons blancs dans des marais corrompus. C’est ici qu’elle découvre un louveteau apeuré, seul et perdu. Pour survivre, Alba doit gagner la confiance du louveteau et le guider au travers des marais désolés, mais aussi des forces obscures qui les hantent.

Pensé pour être joué après le jeu principal, Neva: Prologue offre un défi et un scénario taillés pour celles et ceux qui reviennent dans son univers. Le DLC ajoute trois nouveaux environnements offrant chacun leurs propres mécaniques, leurs ennemis uniques et leur intense combat de boss. Les plus complétionistes auront le plaisir de se mesurer à cinq défis cachés pour mettre leur exécution à l’épreuve.

Vivez l’émotion de la rencontre et les liens puissants unissant Alba et Neva dans Neva: Prologue, disponible en DLC standalone le 19 février.